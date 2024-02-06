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Україна знищила 33% Чорноморського флоту РФ, — СтратКом

6 лютого 2024 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Україна знищила 33% Чорноморського флоту РФ, — СтратКом
Підбитий крейсер "Москва". Фото: OSINTTECHNICAL
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу понад третину бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Наразі відомо про знищення 25 суден. 

Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ. 

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За даними відкритих джерел, станом на початок широкомасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ налічував 74 бойових кораблі. Силам оборони вдалося знищити 24 надводних та одне підводне судно, з яких значна частина — ракетоносії. 

"Агресія проти України шкідлива для вашого флоту", — зазначають у відомстві. 

Ліквідація російського флоту

Нагадаємо, у ніч проти 1 лютого ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту Росії "пішов на дно". Як українські бійці знищили судно — показали у  Головному управлінні розвідки України. 

Також ми писали, що у ніч проти 26 грудня в окупованому Криму в Феодосії пролунали потужні вибухи, в результаті чого зайнялася пожежа. Як наслідок — був знищений великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Додамо, у ніч проти 13 вересня внаслідок ракетного удару у тимчасово окупованому Севастополі було пошкоджено ворожий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен. Судно "Мінськ" зазнало значних пошкоджень.

Одеса
російські війська
Крим
ЗСУ
Чорне море
корабель
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