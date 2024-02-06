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Украина уничтожила 33% Черноморского флота РФ, — СтратКом

6 февраля 2024 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украина уничтожила 33% Черноморского флота РФ, — СтратКом
Подбит крейсер "Москва". Фото: OSINTTECHNICAL
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ. В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.

Об этом сообщили в Страткоме ВСУ.

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По данным открытых источников, по состоянию на начало широкомасштабного вторжения Черноморский флот РФ насчитывал 74 боевых корабля. Силам обороны удалось уничтожить 24 надводных и одно подводное судно, из которых значительная часть — ракетоносители.

"Агрессия против Украины вредна для вашего флота", — отмечают в ведомстве.

Ликвидация российского флота

Напомним, в ночь на 1 февраля ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России "пошел ко дну". Как украинские бойцы уничтожили судно, показали в Главном управлении разведки Украины.

Также мы писали, что в ночь на 26 декабря в оккупированном Крыму в Феодосии прогремели мощные взрывы, в результате чего загорелся пожар. Как следствие — был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".

Добавим, в ночь на 13 сентября в результате ракетного удара во временно оккупированном Севастополе был поврежден вражеский десантный корабль "Минск" и подлодка. Судно "Минск" получило значительные повреждения.

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