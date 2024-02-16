Враг может использовать "Калибры" в любой момент, — Гуменюк

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новости.

За этот год враг три раза использовал "Калибры" с применением морских ракетоносителей. Фрегат "Адмирал Макаров" выпустил две ракеты во время атаки, однако обе были уничтожены силами ПВО.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Угроза из морей

В настоящее время два вражеских корабля дежурят в Новороссийске, один — в акватории Азовского моря, в районе Керчь-Еникальского пролива.

"Корабельная группировка врага свернута. Штормовая погода усилилась, поэтому они были вынуждены зайти в пункты базирования ", — сказала военная.

Гуменюк отметила, что враг испытывает проблемы с использованием ракет типа "Калибр", однако нужно постоянно помнить, что ракетоносители находятся в акватории Черного моря и могут быть применены в любой момент.

Напомним, что ночью и утром 15 февраля враг в очередной раз совершил комбинированную атаку на Украину. Она готовилась заранее и не стоит ее привязывать к уничтожению БДК "Цезарь Куников".

Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ . В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.