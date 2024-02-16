Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Враг может использовать "Калибры" в любой момент, — Гуменюк arrow

Враг может использовать "Калибры" в любой момент, — Гуменюк

16 февраля 2024 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Враг может использовать "Калибры" в любой момент, — Гуменюк
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новости.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

За этот год враг три раза использовал "Калибры" с применением морских ракетоносителей. Фрегат "Адмирал Макаров" выпустил две ракеты во время атаки, однако обе были уничтожены силами ПВО.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Угроза из морей

В настоящее время два вражеских корабля дежурят в Новороссийске, один — в акватории Азовского моря, в районе Керчь-Еникальского пролива.

"Корабельная группировка врага свернута. Штормовая погода усилилась, поэтому они были вынуждены зайти в пункты базирования ", — сказала военная.

Гуменюк отметила, что враг испытывает проблемы с использованием ракет типа "Калибр", однако нужно постоянно помнить, что ракетоносители находятся в акватории Черного моря и могут быть применены в любой момент.

Напомним, что ночью и утром 15 февраля враг в очередной раз совершил комбинированную атаку на Украину. Она готовилась заранее и не стоит ее привязывать к уничтожению БДК "Цезарь Куников".

Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ . В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.

Одесса
Черное море
обстрелы
Азовское море
Наталия Гуменюк
атака
калибры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме