"Помста" ні до чого — Братчук прокоментував ранковий удар по Україні

Запуск ракет. Фото: росЗМІ

Вночі та вранці 15 лютого ворог вкотре здійснив комбіновану атаку на Україну. Вона готувалася наперед і не варто її прив'язувати до знищення ВДК "Цезар Куніков".

Про це в етері телемарафону повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Готувалися заздалегідь

Речник УДА зазначив, розвідка ЗСУ працює і повідомляє заздалегідь про дії ворога. Так, сьогоднішню масовану атаку по Україні армія РФ готувала кілька днів — відразу після попередньої атаки.

"Говорити російськими наративами про "помсту", то так можна сказати про все. Наприклад, "знищили одного окупанта — а потім "отвєточка". Їхні цілі не змінилися — знищення України і вони до цього намагаються йти", — сказав Братчук.

Обстріл України

Нагадаємо, внаслідок ранкового ракетного обстрілу у Бучанській громаді Київської області пошкоджені будинки. До того ж у селі Буда-Бабинецька утворилася величезна вирва.

Також ми писали, що до дня другої річниці повномасштабного вторгнення РФ може готувати масований обстріл України. Але це може бути на кілька днів пізніше, аналізуючи тактику ворога.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу понад третину бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Наразі відомо про знищення 25 суден.