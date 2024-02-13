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Масований обстріл 24 лютого — Гуменюк назвала ймовірність атаки

13 лютого 2024 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Масований обстріл 24 лютого — Гуменюк назвала ймовірність атаки
Масовий пуск ракет. Фото: СтратКом
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

До дня другої річниці повномасштабного вторгнення РФ може готувати масований обстріл України. Але це може бути на кілька днів пізніше, аналізуючи тактику ворога.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Виключати цього не можна, але аналітика свідчить також і про те, що не обовʼязково це буде привʼязано до конкретної дати. Розуміючи нашу аналітику, ворог теж робить свою і намагається створити ефект певної несподіванки", — сказала Гуменюк.

Ймовірність "святкових" обстрілів 

Речниця "Півдня" наголошує, що ворог готує удар, але його ймовірність саме 24 лютого — мінімальна. Ворог чекатиме відповідної нагоди, намагаючись "приспати" ППО атаками дронами-камікадзе. 

"Треба розуміти, що нас продовжують тримати в напрузі через те, що у ворога достатньо зброї, у тому числі й далекобійної. Але вони потребують певного часу на підготовку масованих атак", — додала військова. 

Нагадаємо, ворог зменшив кількість ракетоносіїв в акваторії Чорного моря. Наразі на рейді присутній один ракетоносій, тож ризик обстрілів залишається.

Додамо, від початку 2024 року ворог двічі використовував "Калібри" під час масованих обстрілів території України. Обидва рази було випущено три ракети, що може свідчити про певні проблеми з їхнім запуском. 

 

Одеса
війна
Чорне море
Одеська область
Новини Одеси
Наталія Гуменюк

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