Кораблі на чергуванні в Чорному морі — скільки "Калібрів" загрожує
Ворог зменшив кількість ракетоносіїв в акваторії Чорного моря. Наразі на рейді присутній один ракетоносій, тож ризик обстрілів залишається.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі перебуває 4 кораблі з 6 "Калібрами";
- в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
- у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".
Рух морем не зупинявся
За добу прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 9 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 14 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, військові продемонстрували процес обстеження морських акваторій за допомогою сучасних безпілотних систем V2MAG. Ці системи, розроблені для обстеження територій перед розмінуванням, і вже успішно використовувалися під час роботи з сільськогосподарськими землями на деокупованих територіях.
Також ми писали, що Болгарія, Румунія і Туреччина можуть розпочати роботу у рамках Об'єднаної групи з розмінування Чорного моря у квітні-травні цього року. Ці три країни вже давно проводять спільні навчання, щоб бути готовими до такої ситуації.
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