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Кораблі на чергуванні в Чорному морі — скільки "Калібрів" загрожує

13 лютого 2024 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Кораблі на чергуванні в Чорному морі — скільки "Калібрів" загрожує
Російський корабель на чергуванні. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ворог зменшив кількість ракетоносіїв в акваторії Чорного моря. Наразі на рейді присутній один ракетоносій, тож ризик обстрілів залишається.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному морі перебуває 4 кораблі з 6 "Калібрами";
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 9 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 14 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, військові продемонстрували процес обстеження морських акваторій за допомогою сучасних безпілотних систем V2MAG. Ці системи, розроблені для обстеження територій перед розмінуванням, і вже успішно використовувалися під час роботи з сільськогосподарськими землями на деокупованих територіях.

Також ми писали, що Болгарія, Румунія і Туреччина можуть розпочати роботу у рамках Об'єднаної групи з розмінування Чорного моря у квітні-травні цього року. Ці три країни вже давно проводять спільні навчання, щоб бути готовими до такої ситуації.

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