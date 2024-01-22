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В Болгарії розповіли, коли стартують роботи по розмінуванню Чорного моря

22 січня 2024 17:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Болгарії розповіли, коли стартують роботи по розмінуванню Чорного моря
Болгарський сапер знешкоджує міну. Фото: btv Новините
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Болгарія, Румунія і Туреччина можуть почати роботу у рамках Об'єднаної групи з розмінування Чорного моря у квітні-травні цього року. Ці три країни вже давно проводять спільні навчання, щоб бути готовими до такої ситуації.

Про це заявив начальник оборони Болгарії адмірал Еміль Ефтімов, повідомляє Darik News.

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Ефтімов наголосив, що нема підстав до побоювань щодо готовності команд виконати таку операцію. Три держави вже довгий час проводять спільні навчання.

"Щоб група почала реальну роботу, Туреччина має ратифікувати раніше підписану угоду", — заявив він.

В свою чергу, очільник міністерства оборони Болгарії Тодор Тагарев додав, що в групі з розмінування Чорного моря можуть узяти участь і інші країни НАТО, але без кораблів, оскільки операція проводитиметься за правилами Конвенції Монтре.

Він підкреслив, що формування такої групи допомагає знизити ризики для судноплавства. Тагарєв також додав, що командування угрупованням здійснюватиметься на основі ротації.

Що таке Конвенція Мортре

Конвенція Мортре була підписана у 1936 році. Вона відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море. Вона була прийнята на Конференції про режим Чорноморських проток, що проходила 22 червня — 21 липня 1936 в місті Монтре (Швейцарія).

Маючи контроль над протоками, Туреччина, тим не менш, зобов'язалася дотримуватися принципів міжнародного морського права.

Раніше ми повідомляли, що 11 січня Румунія, Болгарія та Туреччина підписали меморандум щодо розмінування Чорного моря. Країни-члени НАТО спільними зусиллями почнуть роботи вже найближчим часом. 

Нагадаємо, Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами НАТО в питаннях розмінування акваторії Чорного моря. Штаб тактичної групи протимінних дій успішно завершив курс планування протимінних операцій, підготувавши особовий склад для спільної роботи. 

Чорне море
світ
міни
безпека
розмінування

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