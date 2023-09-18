Україна разом з НАТО готується розміновувати Чорне море

Навчання з розмінування. Фото: ВМС ЗСУ

Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами НАТО в питаннях розмінування акваторії Чорного моря. Штаб тактичної групи протимінних дій успішно завершив курс планування протимінних операцій, підготовивши особовий склад для спільної роботи.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

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У 2023 році українські моряки отримали можливість застосувати свої знання на практиці. Разом з постійною діючою протимінною групою НАТО "Standing NATO Mine Countermeasures Group" була запланована навчальна операція з розмінування умовного кризового району біля північно-східного узбережжя Шотландії. Штаб українських військових керував операцією, під час якої відпрацьовувалися навички розмінування.

"Зараз наші моряки продовжують навчання за кордоном та активно готуються до того часу, коли врешті-решт загроза російського окупаційного флоту буде знешкоджена, і українську акваторію можна буде розмінувати. А до того часу важливо досягти повної взаємосумісності з нашими західними партнерами відповідно до стандартів НАТО", — йдеться в повідомленні.

Минулого року, Штаб тактичної групи протимінних дій провів курс планування операцій, що допомогло підготувати персонал для ефективної співпраці. Основним завданням було ознайомлення з процесами планування, аналізу ситуацій, і обов'язками посадових осіб, а також організації документації, що відповідає стандартам НАТО.

Зазначимо, що від початку року це щонайменше 31 та 32 міни, які виявляють Сили оборони в прибережних водах Чорного моря. Не завжди фахівці встигають контрольовано знешкодити такий морський "сюрприз", часто з об’єктивних причин міни вибухають від зіткнення з іншими предметами просто у воді або в процесі викиду на узбережжя.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни ВМС України знищили понад 100 морських якірних мін на узбережжі. Ці міни, які датуються кількома десятиліттями, виявилися дуже нестабільними, що ускладнює процес розмінування Чорного моря.