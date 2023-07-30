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Розмінування акваторії портів Миколаївщини не на часі, — Кім

30 липня 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Миколаївській області поки не будуть розміновувати водойми
Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

За минулу добу окупанти обстріляли Миколаївську область двічі. Над регіоном вночі вдалося знищити розвідувальний дрон "Мерлін-ВР".

Про це в етері національного телемарафону розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

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За словами Кіма, на звільнених територіях регіону тривають роботи з розмінування, проте про водойми, зокрема порти, поки не йдеться. 

"Ми не приступили та, наскільки я розумію, не плануємо зараз розпочинати розмінування портів — це питання актуальне, і ми по ньому працюємо. І Військово-морські сили, і обласна військова адміністрація вже обговорили питання, які потрібні інструменти для того, щоб розміновувати акваторії. Але це питання наразі не на часі. По-перше — ми не долучені до зернової угоди. По-друге — є небезпека через окуповану Кінбурнську косу, а це 4 км до Очакова та Куцурубської громади. Тобто на зараз мови про розмінування акваторії не йдеться", — сказав Віталій Кім.

На думку голови ОВА, росіян наразі влаштовує те, що вони можуть влучити по цивільних об'єктах, тому порти Миколаївщини їх поки не сильно цікавлять. 

Нагадаємо, у Миколаївській області розпочалося будівництво першого судна, яке має розміновувати акваторію регіону. За планом катер має досліджувати внутрішні водні шляхи.

Додамо, майже 90% мешканців Миколаєва не планують покидати місто навіть після закінчення війни. Містяни відчувають гордість за своє місто і почуваються у безпеці.

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