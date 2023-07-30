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Разминирование акватории портов Николаевщины не ко времени, — Ким

30 июля 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Николаевской области пока не будут разминировать водоемы
Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

За минувшие сутки оккупанты обстреляли Николаевскую область дважды. Над регионом ночью удалось уничтожить разведывательный дрон "Мерлин-ВР".

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По словам Кима, на освобожденных территориях региона продолжаются работы по разминированию, однако о водоемах, в том числе портах, пока речь не идет.

"Мы не приступили и, насколько я понимаю, не планируем сейчас начинать разминирование портов — этот вопрос актуален, и мы по нему работаем. И Военно-морские силы, и областная военная администрация уже обсудили вопросы, какие нужны инструменты для того, чтобы разминировать акватории Но этот вопрос пока не актуален. Во-первых — мы не вовлечены в зерновое соглашение. Во-вторых — есть опасность из-за оккупированной Кинбурнской косы, а это 4 км до Очакова и Куцурубской громады. То есть на данный момент речи о разминировании акватории не речь", — сказал Виталий Ким.

По мнению главы ОВА, россиян устраивает то, что они могут попасть по гражданским объектам, поэтому порты Николаевщины их пока не сильно интересуют.

Напомним, в Николаевской области началось строительство первого судна, которое должно разминировать акваторию региона. По плану катер должен исследовать внутренние водные пути.

Добавим, что почти 90% жителей Николаева не планируют покидать город даже после окончания войны. Горожане чувствуют гордость за свой город и чувствуют себя в безопасности.

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