На Миколаївщині розмінували ще 1500 га орних земель

Робота сапера. Фото: ДСНС в Миколаївській області

Фахівці команди "Нібулон" на території Снігурівської громади перевірили 1500 га орних земель на наявність вибухових предметів. Після погодження від Центру протимінної діяльності Міноборони України, ці території розблокують для господарської діяльності.

Про це повідомляє компанія "Нібулон".

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Гуманітарне розмінування земель

Очищення територій від вибухових предметів дасть можливість місцевим жителям повернути робочі місця та годувати свої сім’ї, паралельно відновлюючи вщент зруйновані російськими військами будинки та поступово повертаючись до мирного життя.

"Поки на часі розмінування "Снігурівської" філії, інші ж потенційно забруднені території розташовані в зоні бойових дій або в безпосередній близькості до неї. Це поки унеможливлює гуманітарне розмінування до моменту звільнення цих територій та закінчення обстрілів",— йдеться у повідомленні.

Проблеми розмінування

Ще одна проблема полягає в тому, що гуманітарне розмінування згідно із законодавством ведеться на відстані 20 км до лінії фронту. Це поки обмежує нібулонівських саперів у площах розмінування.

"Частина наших полів на Снігурівщині розташована неподалік від колишніх позицій окупантів, тому слід бути критично уважними під час обстеження територій",— зазначили у компанії.

Зазначимо, в Миколаївській області нарощуються темпи розмінування. Команда спеціалістів-саперів, як державних, так і приватних обстежують українські поля із самого ранку й до пізньої ночі.

Нагадаємо, в с. Благодатне Первомайської територіальної громади Миколаївського району на боєприпасі підірвався тракторист. Чоловіка госпіталізували до лікарні.