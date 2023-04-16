Понад 3000 гектарів розміновано у Миколаївській області

Розмінування небезпечних територій. Фото: ДСНС в Миколаївській області

В Миколаївській області триває розмінування небезпечних територій. З початку війни очищено від снарядів та мін понад 3000 га.

Про це повідомляє ДСНС в Миколаївській області.

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"Одним з ключових напрямків роботи підрозділів ДСНС є розмінування територій. Зараз у Миколаївському та Баштанському районах працюють 20 піротехнічних та 5 медичних розрахунків ДСНС України з різних областей України — це 108 співробітників та 42 одиниці техніки", — йдеться у повідомленні.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення на Миколаївщині вже розміновано понад 3000 га та вилучено близько 14 000 вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, у Миколаївській області триває пріоритетне розмінування земель сільськогосподарського призначення. В регіоні спостерігаться збільшення сил та засобів виявлення та знешкодження небезпечних предметів.

Нагадаємо, в області планують до серпня поточного року розмінувати більшу частину земельного фонду, щоб люди змогли встигнути під посів озимих на наступний рік.

За попередніми оцінками Мінагрополітики, в 9 областях України (Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Черкаська) потребують обстеження та, за необхідності, розмінування (гуманітарного розмінування) понад 470 854 га земель с/г призначення. Відтак, за результатами проведення нетехнічного чи технічного обстеження територія, що потребує гуманітарного розмінування, може суттєво скоротитися.