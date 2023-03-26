На Миколаївщині триває пріоритетне розмінування сільськогосподарських земель

Станом на сьогодні замінованими залишаються ще 280 тисяч га угідь

У Миколаївській області розпочали пріоритетне розмінування земель сільськогосподарського призначення. В регіоні спостерігаться збільшення сил та засобів виявлення та знешкодження небезпечних предметів.

Про це повідомляє Мінагрополітики.

До розмінування долучилися і міжнародні організації. Частина з них вже працюють з технічного розмінування, інформування населення, інші розпочнуть роботу в найближчі тижні.

В області діє Координаційний штаб з питань очищення території. Інформацію щодо щільності замінування готують територіальні громади та подають її до обласної військової адміністрації.

Тим часом в ДСНС Миколаївської області зазначають, що піротехнічні служби працюють щоденно над розмінуванням територій.

"Щоденно на території Миколаївської області виконують роботи 10 піротехнічних розрахунків, із яких 5 здійснюють заходи щодо вирішення питань виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на об'єктах критичної інфраструктури, 5 розрахунків здійснюють заходи на території населених пунктів, приватних домоволодінь, об'єктів економіки, та суб'єктів господарювання на деокупованих територіях Миколаївської області", — повідомляють в ДСНС Миколаївської області.

В області планують до серпня поточного року розмінувати більшу частину земельного фонду, щоб люди змогли встигнути під посів озимих на наступний рік.

За попередніми оцінками Мінагрополітики, в 9 областях України (Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Черкаська) потребують обстеження та, за необхідності, розмінування (гуманітарного розмінування) понад 470 854 га земель с/г призначення. Відтак, за результатами проведення нетехнічного чи технічного обстеження територія, що потребує гуманітарного розмінування, може суттєво скоротитися.