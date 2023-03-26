Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Миколаївщині триває пріоритетне розмінування сільськогосподарських земель arrow

На Миколаївщині триває пріоритетне розмінування сільськогосподарських земель

26 березня 2023 12:51
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Миколаївщині триває пріоритетне розмінування сільськогосподарських земель
Станом на сьогодні замінованими залишаються ще 280 тисяч га угідь
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У Миколаївській області розпочали пріоритетне розмінування земель сільськогосподарського призначення. В регіоні спостерігаться збільшення сил та засобів виявлення та знешкодження небезпечних предметів. 

Про це повідомляє Мінагрополітики.

Читайте також:

До розмінування долучилися і міжнародні організації.  Частина з них вже працюють з технічного розмінування, інформування населення, інші розпочнуть роботу в найближчі тижні.

В області діє Координаційний штаб з питань очищення території. Інформацію щодо щільності замінування готують територіальні громади та подають її до обласної військової адміністрації.

Тим часом в ДСНС Миколаївської області зазначають, що піротехнічні служби працюють щоденно над розмінуванням територій.

"Щоденно на території Миколаївської області виконують роботи 10 піротехнічних розрахунків, із яких 5 здійснюють заходи щодо вирішення питань виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на об'єктах критичної інфраструктури, 5 розрахунків здійснюють заходи на території населених пунктів, приватних домоволодінь, об'єктів економіки, та суб'єктів господарювання на деокупованих територіях Миколаївської області", — повідомляють в ДСНС Миколаївської області.

В області планують до серпня поточного року  розмінувати більшу частину земельного фонду, щоб люди змогли встигнути під посів озимих на наступний рік.
За попередніми оцінками Мінагрополітики, в 9 областях України (Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Черкаська) потребують обстеження та, за необхідності, розмінування (гуманітарного розмінування) понад 470 854 га земель с/г призначення. Відтак, за результатами проведення нетехнічного чи технічного обстеження територія, що потребує гуманітарного розмінування, може суттєво скоротитися.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

13:41 Ворог продовжує тримати на бойовому чергуванні у Чорному морі військові кораблі

13:32 Українців попередили про сходження лавин: в яких гірських регіонах існує небезпека

Новина з фото

13:32 Відкриття бігового сезону: заради кого бігли "десятку незламності"

Ексклюзив

13:20Міжнародну трасу Одеса-Рені планують розширити на кількох ділянках

13:17 Жителі Ізраїлю вимагають скасування судової реформи прем'єра Нетаньягу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:17 путін заявив про ідею створення "глобального НАТО": які країни туди входитимуть

12:56 У Луганській області окупанти нищать будинки та залишки інфраструктури в деокупованих селах

Новина з фото

12:54 Телескоп Hubble зробив знімок галактичної "медузи": вражаючі фото

Новина з фото

12:39 "Як у сталінській росії": Трамп поскаржився на "жахи" розслідувань проти нього

Новина з фото

12:20 Орландо Блум приїхав до України як посол доброї волі ЮНІСЕФ

Новина з відео

11:17 В Україні відзначають День Національної гвардії: хто привітав бійців

Новина з відео

09:59 Сирський показав роботу бойової авіації України по окупантах на східному напрямку

Новина з відео

09:42 СТБ у новому серіалі невдало "приліпив" обличчя українського актора на росіянина: деталі скандалу

Новина з відео

23:25 Молодіжка додає впевненості: Ротань про підготовку до гри з Англією

Новина з відео

22:30 Англія — Україна: перед грою до збірної завітали незвичайні гості

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:45"Ворог став ще більш ізольованим і безнадійним": Зеленський підбив підсумки тижня

Новина з відео

21:07Нова адаптація твору Стівена Кінга та титулована українська драма "Памфір": кінопрем'єри тижня

Новина з відео

21:02 У Венеції розшукують "ідіота", який стрибнув у канал з триповерхового будинку

Новина з відео

19:38 Монатік проїхався в київській електричці: пасажири все зняли на відео

Новина з відео

18:40 Собаці, яку переїхав Mercedes в Одесі, зробили другу операцію: в якому стані тварина

Ексклюзив

07:50Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Санітарно-десантні автомобілі

Ексклюзив

06:00Жінка вдома, а чоловік на фронті: як зберегти стосунки та уникнути зради

Ексклюзив

20:00Як ефективно планувати свій бюджет: 5 порад від штучного інтелекту

Новина з фото

15:45 Вже 30 років пліч-о-пліч: історія кохання Елтона Джона з його чоловіком, який врятував співака

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

07:25 ТОП-5 маловідомих та цікавих фактів про серіал "Секс і місто"

Ексклюзив

07:10Російське вторгнення в Україну: тиждень 56-й. Поблизу кордону ворог збирає війська

Новина з фото

21:45 ТОП-6 зірок, яких переслідували сталкери: від відчайдушних фанатів до жорстоких вбивць

Ексклюзив

19:03Мер Ірпеня: "Із середини квітня стартує потужна відбудова міста. Будемо як бджоли у вулику"

Новина з фото

18:30Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

Актуальне по темі

None 26 Березень 13:40

Ворог продовжує тримати на бойовому чергуванні у Чорному морі військові кораблі

None 26 Березень 13:32

Українців попередили про сходження лавин: в яких гірських регіонах існує небезпека

None 26 Березень 13:33

Відкриття бігового сезону: заради кого бігли "десятку незламності"

None 26 Березень 13:19

Міжнародну трасу Одеса-Рені планують розширити на кількох ділянках

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB