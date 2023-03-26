В Николаевской области продолжается приоритетное разминирование сельскохозяйственных земель
В Николаевской области приступили к приоритетному разминированию земель сельскохозяйственного назначения. В регионе наблюдается увеличение сил и средств обнаружения и обезвреживания опасных предметов.
Об этом сообщает Минагрополитики.
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К разминированию присоединились и международные организации. Часть из них уже работают по техническому разминированию, информированию населения, другие начнут работу в ближайшие недели.
В области действует Координационный штаб по очистке территории. Информацию о плотности заминирования готовят территориальные общины и представляют ее в областную военную администрацию.
Между тем в ГСЧС Николаевской области отмечают, что пиротехнические службы работают ежедневно над разминированием территорий.
"Ежедневно на территории Николаевской области выполняют работы 10 пиротехнических расчетов, из которых 5 осуществляют мероприятия по решению вопросов обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов на объектах критической инфраструктуры, 5 расчетов осуществляют мероприятия на территории населенных пунктов, частных домовладений, объектов экономики и субъектов хозяйствования на деоккупированных территориях Николаевской области", — сообщают в ГСЧС Николаевской области.
В области планируют к августу текущего года разминировать большую часть земельного фонда, чтобы люди смогли успеть под посев озимых на следующий год.
По предварительным оценкам Минагрополитики, в 9 областях Украины (Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Черкасская) нуждаются в обследовании и, при необходимости, разминировании (гуманитарном разминировании) более 470 854 га земель с/х назначения. Следовательно, по результатам проведения нетехнического или технического обследования территория, нуждающаяся в гуманитарном разминировании, может существенно сократиться.