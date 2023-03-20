На Миколаївщині в полі підірвався трактор

Водій та власник компанії живі

В селі Новопетрівка Баштанського району під час обробки землі під посів ярих культур на міні підірвалась сільськогосподарська техніка. На момент вибуху на полі були аграрій та тракторист.

Про це повідомляє агрохолдинг Південна аграрно-експортна компанія.

"Водій трактора, слава Богу, живий, а фермер Юрій Кормишкін перебуває в лікарні для отримання необхідної медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

В агрохолдингу зазначають, що з грудня минулого року підприємство ТОВ "СП "ПАЕК" за допомогою держави займається розмінуванням полів. Земельний банк компанії становить 54 тисячі га. Під окупацією було 29 тисяч га, які окупанти замінували густіше, аніж сіється пшениця. З грудня по сьогоднішній день уже вдалося розмінувати 13 тисяч га.

"Аграріям країни, особливо тим, чиї поля було заміновано, ще довго доведеться піддаватись ризику під час роботи в полі. Ціна продовольчої безпеки країни має дуже високу ціну", — зазначили в агрохолдингу.

Нагадаємо, в Миколаївській області близько 270 тис. га території потребують розмінування.

В ДСНС зазначають, щоденно до них надходять десятки повідомлень від громадян, які знаходять предмети схожі на вибухонебезпечні. Рятувальники вкотре звертаються до всіх із проханням бути пильними та обережними.

Натрапити на вибухонебезпечний предмет можна усюди: в городах, у лісосмугах, у полях, зокрема на польових дорогах, в парках, навіть у підвалах будинків.

Там, де ступала нога російського солдата або куди діставали їх снаряди, кажуть надзвичайники, безпечно не буде ще довго. Тому завжди дивіться під ноги, обирайте лише безпечні шляхи, в разі виявлення подібних знахідок не намагайтесь самостійно їх пересувати, розміновувати, розбирати тощо. Це може коштувати вам життя чи здоров'я.

Фото: ZMINA