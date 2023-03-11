Лікарі з Одещини рятували життя жінки, яка підірвалася на міні
Кожного тижня команда медиків їздить у Миколаївську область, щоб допомагати тим, хто потребує медичної допомоги. Одного разу, коли вони були в селі Любомирівка, трапилася непередбачувана ситуація.
Про дивовижну історію порятунку розповіла медикиня Ірина Стасюк.
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Рятувальна операція та дорога до лікарні
Лікарі обстежували жителів села та допомагали роздавати гуманітарну допомогу, як завжди. Попри те, що вибухи не були нічим новим для Миколаївської області, коли вони почули наступний, припустили, що це було звичайне розмінування. Але, коли декілька хвилин команда отримала дзвінок із проханням допомогти жінці, яка була поранена вибухом на власному подвір'ї.
Лікарі миттєво прибули на місце події та побачили багато ран жінки. Вони зупинили кров, замотали рани, і знеболили її. Завантажити її у швидку і поїхали до лікарні. Але дорога була дуже поганою, що ускладнювало стан жінки, тому лікарі постійно змінювали терапію під час їх подорожі до лікарні. Рятувальна операція завершилась щасливо. Жінку вже мали прооперувати.
Історії порятунку
Нагадаємо, в Одесі 66-річний чоловік, який має онкологічне захворювання, вирішив покінчити життя самогубством за допомогою вогнепальної зброї. Однак, завдяки оперативності та професіоналізму медичної бригади цей випадок не став трагічним.