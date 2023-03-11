Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Врачи из Одесской области спасали жизнь женщины, взорвавшейся на мини arrow

Врачи из Одесской области спасали жизнь женщины, взорвавшейся на мини

11 марта 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Несчастный случай произошел прямо во дворе
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Каждую неделю команда медиков ездит в Николаевскую область, чтобы помогать нуждающимся в медицинской помощи. Однажды, когда они были в селе Любомировка, произошла непредсказуемая ситуация.

Об удивительной истории спасения рассказала медик Ирина Стасюк.

Читайте также:

Спасательная операция и дорога в больницу

Врачи обследовали жителей села и помогали раздавать гуманитарную помощь, как обычно. Несмотря на то, что взрывы не были ничем новым для Николаевской области, когда они услышали следующий, предположили, что это была обычная разминировка. Но когда несколько минут команда получила звонок с просьбой помочь женщине, которая была ранена взрывом на собственном дворе.

Врачи мгновенно прибыли на место происшествия и увидели многие раны женщины. Они остановили кровь, замотали раны и обезболили ее. Загрузить ее в скорую и поехали в больницу. Но дорога была очень плохой, что осложняло состояние женщины, поэтому врачи постоянно меняли терапию во время путешествия в больницу. Спасательная операция завершилась благополучно. Женщину уже должны были прооперировать.

Истории спасения

Напомним, в Одессе 66-летний мужчина, имеющий онкологическое заболевание, решил покончить жизнь самоубийством с помощью огнестрельного оружия. Однако благодаря оперативности и профессионализму медицинской бригады этот случай не стал трагическим.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

14:15 В США спасатели нашли человека, проведшего в снежных заносах шесть дней

14:13 Протесты в Грузии, Бахмут и поддержка Украины: обзор новых фейков вражеской пропаганды

14:13 Сунак хочет использовать коронацию Чарльза ІІІ для налаживания отношений с Китаем

13:57 Сокровища Украины возвращаются на родину после попытки переправки через рф

Новина з фото

13:51 Украинские полярники провели декоммунизацию и дерусификацию на станции "Академик Вернадский"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:50 Помощь пострадавшим от домашнего насилия: в Одессе разработали план работы на 2023 год

13:48 Били током и спрашивали, где живет Бандера: священник рассказал о пытках в российском плену

Новина з відео

13:43 В Индонезии проснулся вулкан Мерапи: впечатляющие кадры

13:28 И.о. министра обороны Дании обещает доставить танки Leopard 1 в Украину весной

13:27 Пентагон попросит 170 млрд долл на ракеты и боеприпасы для Украины, — Bloomberg

Новина з відео

13:43 В Индонезии проснулся вулкан Мерапи: впечатляющие кадры

Новина з відео

12:39 Спецназовцы СБУ уничтожили дроном-камикадзе танк россиян: впечатляющее видео

Новина з відео

12:04 Терроборонцы показали, в каких условиях происходит эвакуация раненых из Бахмута

Новина з відео

11:32 Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за бой, но есть условие

Новина з відео

09:45 Скабеева пугает россиян выращенными в лабораториях бандеровцами с повышенным уровнем русофобии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

08:55 ​​ ​Под москвой случился масштабный пожар на заводе пластика

Новина з відео

08:45 Виктор Коваленко стал героем матча с "Интером"

Новина з відео

08:40 Украинские музыканты не могут уехать за границу после скандала с комиком Щегелем

Новина з відео

22:32 На Netflix покажут фильм об украинском борще: детали

Новина з відео

21:20 Зеленский рассказал участникам американского форума, как живут украинцы в условиях войны

07:39 "Я снимаю их так, чтобы не говорили, что это недостаток": львовский фотограф о раненых военных

06:00История уэльского журналиста, 90 лет назад разоблачившего Голодомор в Украине

Новина з фото

22:40Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:32"Рука помощи": как государство превращает малообеспеченных безработных в бизнесменов

Эксклюзив

17:00Экологическая катастрофа: когда исчезнет Куяльницкий лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

Эксклюзив

07:40Чрезмерное любопытство становится убийственным на войне: история боевого медика

07:23Цены на продукты снова ударят по карману: какие товары подорожают в 2023 году

Актуальное по теме

None 11 Март 14:15

В США спасатели нашли человека, проведшего в снежных заносах шесть дней

None 11 Март 14:13

Протесты в Грузии, Бахмут и поддержка Украины: обзор новых фейков вражеской пропаганды

None 11 Март 14:14

Сунак хочет использовать коронацию Чарльза ІІІ для налаживания отношений с Китаем

None 11 Март 13:54

Сокровища Украины возвращаются на родину после попытки переправки через рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB