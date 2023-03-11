Врачи из Одесской области спасали жизнь женщины, взорвавшейся на мини
Каждую неделю команда медиков ездит в Николаевскую область, чтобы помогать нуждающимся в медицинской помощи. Однажды, когда они были в селе Любомировка, произошла непредсказуемая ситуация.
Об удивительной истории спасения рассказала медик Ирина Стасюк.
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Спасательная операция и дорога в больницу
Врачи обследовали жителей села и помогали раздавать гуманитарную помощь, как обычно. Несмотря на то, что взрывы не были ничем новым для Николаевской области, когда они услышали следующий, предположили, что это была обычная разминировка. Но когда несколько минут команда получила звонок с просьбой помочь женщине, которая была ранена взрывом на собственном дворе.
Врачи мгновенно прибыли на место происшествия и увидели многие раны женщины. Они остановили кровь, замотали раны и обезболили ее. Загрузить ее в скорую и поехали в больницу. Но дорога была очень плохой, что осложняло состояние женщины, поэтому врачи постоянно меняли терапию во время путешествия в больницу. Спасательная операция завершилась благополучно. Женщину уже должны были прооперировать.
Истории спасения
Напомним, в Одессе 66-летний мужчина, имеющий онкологическое заболевание, решил покончить жизнь самоубийством с помощью огнестрельного оружия. Однако благодаря оперативности и профессионализму медицинской бригады этот случай не стал трагическим.