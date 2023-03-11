В Одесі лікарі швидкої врятували чоловіка від самогубства

Він вистрелив собі в голову

В Одесі 66-річний чоловік, який має онкологічне захворювання, вирішив покінчити життя самогубством за допомогою вогнепальної зброї. Однак, завдяки оперативності та професіоналізму медичної бригади цей випадок не став трагічним.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

Фельдшер Дюдин та водій Полтарак були на місці події в найкоротші терміни. Прибувши вони зуміли зупинити кровотечу.

"Фельдшер зупинив кровотечу, надав першу медичну допомогу та підключив системи життєзабезпечення і із кульовим пораненням правої скроневої ділянки голови постраждалий був терміново госпіталізований до однієї з одеських міських лікарень", — йдеться в повідомленні.

Випадки самогубства

Нагадаємо, під час несення служби на одному з блокпостів Одеської області, гвардійці помітили громадянку, яка намагалась стрибнути з моста. Її вдалось врятувати.

Учениця однієї зі шкіл селища Сарата вистрибнула з вікна класу. Поліцейські припускають, що 12-річну мешканку Одещини могли довести до спроби самогубства.

Також у Білій Церкві поліцейські врятували 20-річного молодика, який хотів покінчити життя самогубством. Хлопець вже тримав ніж біля горла.