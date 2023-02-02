На Одещині дитина вистрибнула з вікна: в якому стані дитина

Ймовірна причина — булінг

Вчора, 1 лютого, учениця однієї зі шкіл селища Сарата вистрибнула з вікна класу. Поліцейські припускають, що 12-річну мешканку Одещини могли довести до спроби самогубства.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

В якому стані дитина

Зараз дівчина перебуває у медичному закладі з закритими переломами гомілки та п’яти. На щастя, її життю нічого не загрожує.

Правоохоронці опитали вчителів та однокласників постраждалої. Поліцейські попередньо кваліфікували подію як доведення до самогубства, вчинене щодо неповнолітньої. Вже розпочато провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України.

Як зрозуміти, що ваша дитина зазнає цькування у школі

Перше, що треба зрозуміти — діти неохоче розповідають про цькування у школі, а тому не слід думати, що у перший же раз, коли ви спитаєте її про це, вона відповість вам чесно. Тому головна порада для батьків — бути більш уважними до проявів булінгу.

Якщо ваша дитина стала замкнутою, вигадує приводи, щоб не йти до школи, перестала вчитись, тож поговоріть з нею. Причина такої поведінки може бути не у банальних лінощах. Також до видимих наслідків булінгу відносять розлади сну, втрату апетиту, тривожність, низьку самооцінку.

Якщо цькуванню піддають вашу дитину, то обережно почніть з нею розмову. Дайте зрозуміти, що вам можна довіряти, що ви не будете звинувачувати її у тому, що вона стала жертвою булінгу.

Розкажіть дитині, що немає нічого поганого у тому, щоб повідомити про агресивну поведінку щодо когось учителю або принаймні друзям. Поясніть різницю між "пліткуванням" та "піклуванням" про своє життя чи життя друга/подруги.

Також не слід у розмові з дитиною використовувати такі сексистські кліше, як "хлопчик має бути сильним та вміти постояти за себе", "дівчинка не повинна сама захищатись" та інші. Це тільки погіршить ситуацію.

Нагадаємо, у Білій Церкві поліцейські врятували 20-річного молодика, який хотів покінчити життя самогубством. Хлопець вже тримав ніж біля горла.



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