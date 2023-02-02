Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В шаге от смерти: в Одесской области ребенок выпрыгнул из окна arrow

В шаге от смерти: в Одесской области ребенок выпрыгнул из окна

2 февраля 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области ребенок выпрыгнул из окна: в каком состоянии ребенок
Вероятная причина буллинг
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вчера, 1 февраля, ученица одной из школ поселка Сарата выпрыгнула из окна класса. Полицейские предполагают, что 12-летнюю жительницу Одесской области могли довести до попытки самоубийства.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

В каком состоянии ребенок

В настоящее время девочка находится в медицинском учреждении с закрытыми переломами голени и пятки. К счастью, ее жизни ничего не угрожает.

Правоохранители опросили учителей и одноклассников пострадавшей. Полицейские предварительно квалифицировали событие как доведение до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетнего. Уже начато производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины.

Как понять, что вашего ребенка подвергают травле в школе

Первое, что нужно понять — дети неохотно рассказывают о травле в школе. Поэтому не следует думать, что в первый же раз, когда вы спросите ребенка об этом, он ответит вам честно. Поэтому главный совет для родителей — быть внимательнее к проявлениям буллинга.

Если ваш ребенок стал замкнутым, придумывает поводы, чтобы не идти в школу, перестал учиться, то поговорите с ним. Причина такого поведения может быть не в банальной лени. Также к видимым последствиям буллинга относят расстройства сна, потерю аппетита, тревожность, низкую самооценку.

Если травле подвергают вашего ребенка, то осторожно начните с ним разговор. Дайте понять, что вам можно доверять, что вы не будете обвинять ее в том, что она стала жертвой буллинга.

Расскажите ребенку, что нет ничего плохого для того, чтобы сообщить об агрессивном поведении по отношению к кому-нибудь учителю или по крайней мере друзьям. Объясните разницу между "сплетнями" и "заботой" о своей жизни или жизни друга/подруги.

Также не следует в разговоре с ребенком использовать такие сексистские клише, как "мальчик должен быть сильным и уметь постоять за себя", "девочка не должна сама защищаться" и другие. Это только усугубит ситуацию.

Напомним, в Белой Церкви полицейские спасли 20-летнего молодого человека, который хотел покончить жизнь самоубийством. Парень уже держал нож у горла.

Также мы писали, что в центре Харькова совершила самоубийство дочь криминального авторитета. Она выбросилась из окна пятого этажа.

Фото иллюстративное

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

18:30 Забрать эвакуированные авто станет легче: адреса штрафплощадок Одессы

18:28 Украинский спортсмен рассказал, как сумел завоевать медаль сразу после восстановления от травмы

18:20 На оккупированных территориях Луганской области рф отключила мобильный интернет

18:16 Евросоюз выделил еще 500 млн евро помощи для Украины

Эксклюзив

18:10 Эксперт назвал участок фронта, где наблюдается максимальное военное обострение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 февраля: Овнам — приятная встреча, Водолеям — важная новость

17:46 Грузия хочет, чтобы рф вернула Абхазию в рамках мирного соглашения с Украиной: Данилов отреагировал

Новина з фото

17:39 СБУ разоблачила предпринимателя, который поставлял россии детали для подлодок

Новина з відео

17:30 Зарабатывали на закупках для ВСУ: чиновников Одесской ОВА подозревают в растрате госбюджета

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 февраля: Овнам — приятная встреча, Водолеям — важная новость

Новина з відео

17:30 Зарабатывали на закупках для ВСУ: чиновников Одесской ОВА подозревают в растрате госбюджета

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Новина з відео

17:08 Прятал наличку в диване: СМИ показали видео обыска у экс-заместителя главы Минобороны

Новина з відео

16:25 Поставляет ли Иран россии баллистические ракеты: что узнала украинская разведка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:23 Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии: первые подробности

Новина з відео

13:20 МИД Украины призывает грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили

Новина з відео

12:30 В кремле боятся дальнобойного западного оружия: что предлагает Лавров

Новина з відео

11:00 Кузьма Скрябин погиб восемь лет назад: пять песен легенды, которые звучат до сих пор

Новина з відео

10:21 Армия рф может готовиться к новой ракетной атаке, — Гуменюк

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Новина з фото

14:31 "Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

17:25 "Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

Эксклюзив

16:00 Могилянка вдохновила: в университете Каразина и академии Чайковского отказались от русского языка

Актуальное по теме

None 2 Февраль 17:25

Забрать эвакуированные авто станет легче: адреса штрафплощадок Одессы

None 2 Февраль 18:27

Украинский спортсмен рассказал, как сумел завоевать медаль сразу после восстановления от травмы

None 2 Февраль 18:20

На оккупированных территориях Луганской области рф отключила мобильный интернет

None 2 Февраль 18:16

Евросоюз выделил еще 500 млн евро помощи для Украины

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB