В Одесской области ребенок выпрыгнул из окна: в каком состоянии ребенок

Вероятная причина буллинг

Вчера, 1 февраля, ученица одной из школ поселка Сарата выпрыгнула из окна класса. Полицейские предполагают, что 12-летнюю жительницу Одесской области могли довести до попытки самоубийства.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В каком состоянии ребенок

В настоящее время девочка находится в медицинском учреждении с закрытыми переломами голени и пятки. К счастью, ее жизни ничего не угрожает.

Правоохранители опросили учителей и одноклассников пострадавшей. Полицейские предварительно квалифицировали событие как доведение до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетнего. Уже начато производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины.

Как понять, что вашего ребенка подвергают травле в школе

Первое, что нужно понять — дети неохотно рассказывают о травле в школе. Поэтому не следует думать, что в первый же раз, когда вы спросите ребенка об этом, он ответит вам честно. Поэтому главный совет для родителей — быть внимательнее к проявлениям буллинга.

Если ваш ребенок стал замкнутым, придумывает поводы, чтобы не идти в школу, перестал учиться, то поговорите с ним. Причина такого поведения может быть не в банальной лени. Также к видимым последствиям буллинга относят расстройства сна, потерю аппетита, тревожность, низкую самооценку.

Если травле подвергают вашего ребенка, то осторожно начните с ним разговор. Дайте понять, что вам можно доверять, что вы не будете обвинять ее в том, что она стала жертвой буллинга.

Расскажите ребенку, что нет ничего плохого для того, чтобы сообщить об агрессивном поведении по отношению к кому-нибудь учителю или по крайней мере друзьям. Объясните разницу между "сплетнями" и "заботой" о своей жизни или жизни друга/подруги.

Также не следует в разговоре с ребенком использовать такие сексистские клише, как "мальчик должен быть сильным и уметь постоять за себя", "девочка не должна сама защищаться" и другие. Это только усугубит ситуацию.

Напомним, в Белой Церкви полицейские спасли 20-летнего молодого человека, который хотел покончить жизнь самоубийством. Парень уже держал нож у горла.



Также мы писали, что в центре Харькова совершила самоубийство дочь криминального авторитета. Она выбросилась из окна пятого этажа.

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