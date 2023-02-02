В Одесской области ребенок выпрыгнул из окна: в каком состоянии ребенок

В шаге от смерти: в Одесской области ребенок выпрыгнул из окна
Вчера, 1 февраля, ученица одной из школ поселка Сарата выпрыгнула из окна класса. Полицейские предполагают, что 12-летнюю жительницу Одесской области могли довести до попытки самоубийства.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
-
Украинский спортсмен рассказал, как сумел завоевать медаль сразу после восстановления от травмы
-
На оккупированных территориях Луганской области рф отключила мобильный интернет
-
Евросоюз выделил еще 500 млн евро помощи для Украины
-
Эксперт назвал участок фронта, где наблюдается максимальное военное обострение
-
Гороскоп на 3 февраля: Овнам — приятная встреча, Водолеям — важная новость
-
Грузия хочет, чтобы рф вернула Абхазию в рамках мирного соглашения с Украиной: Данилов отреагировал
-
СБУ разоблачила предпринимателя, который поставлял россии детали для подлодок
-
Зарабатывали на закупках для ВСУ: чиновников Одесской ОВА подозревают в растрате госбюджета
-
"Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан
-
Со скандального футболиста сняты все обвинения: вернется ли он в клуб
В каком состоянии ребенок
В настоящее время девочка находится в медицинском учреждении с закрытыми переломами голени и пятки. К счастью, ее жизни ничего не угрожает.
Правоохранители опросили учителей и одноклассников пострадавшей. Полицейские предварительно квалифицировали событие как доведение до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетнего. Уже начато производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины.
Как понять, что вашего ребенка подвергают травле в школе
Первое, что нужно понять — дети неохотно рассказывают о травле в школе. Поэтому не следует думать, что в первый же раз, когда вы спросите ребенка об этом, он ответит вам честно. Поэтому главный совет для родителей — быть внимательнее к проявлениям буллинга.
Если ваш ребенок стал замкнутым, придумывает поводы, чтобы не идти в школу, перестал учиться, то поговорите с ним. Причина такого поведения может быть не в банальной лени. Также к видимым последствиям буллинга относят расстройства сна, потерю аппетита, тревожность, низкую самооценку.
Если травле подвергают вашего ребенка, то осторожно начните с ним разговор. Дайте понять, что вам можно доверять, что вы не будете обвинять ее в том, что она стала жертвой буллинга.
Расскажите ребенку, что нет ничего плохого для того, чтобы сообщить об агрессивном поведении по отношению к кому-нибудь учителю или по крайней мере друзьям. Объясните разницу между "сплетнями" и "заботой" о своей жизни или жизни друга/подруги.
Также не следует в разговоре с ребенком использовать такие сексистские клише, как "мальчик должен быть сильным и уметь постоять за себя", "девочка не должна сама защищаться" и другие. Это только усугубит ситуацию.
Напомним, в Белой Церкви полицейские спасли 20-летнего молодого человека, который хотел покончить жизнь самоубийством. Парень уже держал нож у горла.
Также мы писали, что в центре Харькова совершила самоубийство дочь криминального авторитета. Она выбросилась из окна пятого этажа.
Фото иллюстративное