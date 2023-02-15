Гвардійці на Одещині запобігли самогубству дівчини

Причину таких дій з'ясовують

Під час несення служби на одному з блокпостів Одеської області, гвардійці помітили громадянку, яка намагалась стрибнути з моста. Її вдалось врятувати.

Про це повідомляє МВС України.

"Не вагаючись, бійці підбігли до місця події та запобігли спробі самогубства. Поспілкувавшись з дівчиною, військовослужбовці заспокоїли її", — йдеться в повідомленні.

Наразі дівчину передали співробітникам Національної поліції. Вони будуть з’ясовувати що саме стало причиною таких дій.

Самогубству можливо запобігти

Кожні 40 секунд у світі від самогубства гине одна людини. Щорічно понад 800 тисяч людей закінчують життя самогубством. У всьому світі самогубство входить до п’ятірки найбільш частих причин смерті серед молоді 15-19 років. Поради як запобігти самогубству дав Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Як розпізнати суїцидальні настрої?

Спільною ознакою людей, схильних до самогубства, є складнощі у побудові близьких стосунків, тотальне почуття самотності, необумовлене почуття провини, схильність до співзалежних відносин, занижена самооцінка, екзестенційні та духовні кризи.

Причинами самогубства можуть стати також психічні хвороби, залежності від алкоголю та наркотичних речовин, депресія, фізичні вади — неврологічні, онкологічні захворювання, ВІЛ інфекція тощо.

Захисні фактори, що знижують ризик самогубства:

Підтримка сім'ї, друзів, інших важливих в житті людини людей

Релігійні, культурні та етнічні цінності

Участь в житті суспільства

Життя в суспільстві, що приносить задоволення

Соціальна інтеграція, наприклад, через робочу діяльність, конструктивне використання дозвілля

Наявність доступу до послуг з охорони психічного здоров'я

Хоча такі захисні фактори не знімають ризик самогубства, вони можуть нейтралізувати сильні стресові ситуації, що виникають в житті.

Нагадаємо, 1 лютого, учениця однієї зі шкіл селища Сарата вистрибнула з вікна класу. Поліцейські припускають, що 12-річну мешканку Одещини могли довести до спроби самогубства.

Також у Білій Церкві поліцейські врятували 20-річного молодика, який хотів покінчити життя самогубством. Хлопець вже тримав ніж біля горла.

Ще ми писали, що у центрі Харкова скоїла самогубство донька кримінального авторитета. Вона викинулася з вікна п'ятого поверху.