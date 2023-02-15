Гвардейцы в Одесской области предотвратили самоубийство девушки

Причину таких действий выясняют

Во время несения службы на одном из блокпостов Одесской области гвардейцы заметили гражданку, которая пыталась прыгнуть с моста. Ее удалось спасти.

Об этом сообщает МВД Украины.

"Не колеблясь, бойцы подбежали к месту происшествия и предотвратили попытку самоубийства. Пообщавшись с девушкой, военнослужащие успокоили ее", — говорится в сообщении.

В настоящее время девушку передали сотрудникам Национальной полиции. Они будут выяснять, что именно стало причиной таких действий.

Самоубийство можно предотвратить

Каждые 40 секунд в мире от самоубийства погибает один человек. Ежегодно более 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством. Во всем мире самоубийство входит в пятерку наиболее частых причин смерти среди молодежи 15-19 лет. Советы по предотвращению самоубийства дал Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Как распознать суицидальные настроения?

Общим признаком людей, склонных к самоубийству, являются сложности в построении близких отношений, тотальное чувство одиночества, необусловленное чувство вины, склонность к созависимым отношениям, заниженная самооценка, экзестенциальные и духовные кризисы.

Причинами самоубийства могут стать психические болезни, зависимости от алкоголя и наркотических веществ, депрессия, физические пороки — неврологические, онкологические заболевания, ВИЧ инфекция и т.д.

Защитные факторы, снижающие риск самоубийства:

Поддержка семьи, друзей, других важных в жизни человека людей

Религиозные, культурные и этнические ценности

Участие в жизни общества

Жизнь в обществе, доставляющая удовольствие

Социальная интеграция, например, через рабочую деятельность, конструктивное использование досуга

Наличие доступа к услугам по охране психического здоровья

Хотя такие защитные факторы не снимают риск самоубийства, они могут нейтрализовать возникающие в жизни сильные стрессовые ситуации.

Напомним, 1 февраля, ученица одной из школ поселка Сарата выпрыгнула из окна класса. Полицейские предполагают, что 12-летнюю жительницу Одесской области могли довести до попытки самоубийства

Также в Белой Церкви полицейские спасли 20-летнего молодого человека, который хотел покончить жизнь самоубийством. Парень уже держал нож у горла.

Еще мы писали, что в центре Харькова совершила самоубийство дочь криминального авторитета. Она выбросилась из окна пятого этажа.