Гвардейцы в Одесской области предотвратили самоубийство девушки

Остался один шаг: гвардейцы в Одесской области предотвратили самоубийство
Во время несения службы на одном из блокпостов Одесской области гвардейцы заметили гражданку, которая пыталась прыгнуть с моста. Ее удалось спасти.
Об этом сообщает МВД Украины.
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"Не колеблясь, бойцы подбежали к месту происшествия и предотвратили попытку самоубийства. Пообщавшись с девушкой, военнослужащие успокоили ее", — говорится в сообщении.
В настоящее время девушку передали сотрудникам Национальной полиции. Они будут выяснять, что именно стало причиной таких действий.
Самоубийство можно предотвратить
Каждые 40 секунд в мире от самоубийства погибает один человек. Ежегодно более 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством. Во всем мире самоубийство входит в пятерку наиболее частых причин смерти среди молодежи 15-19 лет. Советы по предотвращению самоубийства дал Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Как распознать суицидальные настроения?
Общим признаком людей, склонных к самоубийству, являются сложности в построении близких отношений, тотальное чувство одиночества, необусловленное чувство вины, склонность к созависимым отношениям, заниженная самооценка, экзестенциальные и духовные кризисы.
Причинами самоубийства могут стать психические болезни, зависимости от алкоголя и наркотических веществ, депрессия, физические пороки — неврологические, онкологические заболевания, ВИЧ инфекция и т.д.
Защитные факторы, снижающие риск самоубийства:
- Поддержка семьи, друзей, других важных в жизни человека людей
- Религиозные, культурные и этнические ценности
- Участие в жизни общества
- Жизнь в обществе, доставляющая удовольствие
- Социальная интеграция, например, через рабочую деятельность, конструктивное использование досуга
- Наличие доступа к услугам по охране психического здоровья
Хотя такие защитные факторы не снимают риск самоубийства, они могут нейтрализовать возникающие в жизни сильные стрессовые ситуации.
Напомним, 1 февраля, ученица одной из школ поселка Сарата выпрыгнула из окна класса. Полицейские предполагают, что 12-летнюю жительницу Одесской области могли довести до попытки самоубийства
Также в Белой Церкви полицейские спасли 20-летнего молодого человека, который хотел покончить жизнь самоубийством. Парень уже держал нож у горла.
Еще мы писали, что в центре Харькова совершила самоубийство дочь криминального авторитета. Она выбросилась из окна пятого этажа.