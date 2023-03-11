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В Одессе врачи скорой спасли мужчину от самоубийства

11 марта 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Он выстрелил себе в голову
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе 66-летний мужчина, имеющий онкологическое заболевание, решил покончить жизнь самоубийством с помощью огнестрельного оружия. Однако благодаря оперативности и профессионализму медицинской бригады этот случай не стал трагическим.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

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Фельдшер Дюдин и водитель Полтарак были на месте происшествия в кратчайшие сроки. Прибыв они смогли остановить кровотечение.

"Фельдшер остановил кровотечение, оказал первую медицинскую помощь и подключил системы жизнеобеспечения и с шаровым ранением правого височного участка головы пострадавший был срочно госпитализирован в одну из одесских городских больниц", — говорится в сообщении.

Случаи самоубийства

Напомним, во время несения службы на одном из блокпостов Одесской области, гвардейцы заметили гражданку, пытавшуюся прыгнуть с моста. Ее удалось спасти.

Ученица одной из школ поселка Сарата выпрыгнула из окна класса. Полицейские предполагают, что 12-летнюю жительницу Одесской области могли довести до попытки самоубийства.

Также в Белой Церкви полицейские спасли 20-летнего молодого человека, который хотел покончить жизнь самоубийством. Парень уже держал нож у горла.

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