В Одессе врачи скорой спасли мужчину от самоубийства
В Одессе 66-летний мужчина, имеющий онкологическое заболевание, решил покончить жизнь самоубийством с помощью огнестрельного оружия. Однако благодаря оперативности и профессионализму медицинской бригады этот случай не стал трагическим.
Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.
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Фельдшер Дюдин и водитель Полтарак были на месте происшествия в кратчайшие сроки. Прибыв они смогли остановить кровотечение.
"Фельдшер остановил кровотечение, оказал первую медицинскую помощь и подключил системы жизнеобеспечения и с шаровым ранением правого височного участка головы пострадавший был срочно госпитализирован в одну из одесских городских больниц", — говорится в сообщении.
Случаи самоубийства
Напомним, во время несения службы на одном из блокпостов Одесской области, гвардейцы заметили гражданку, пытавшуюся прыгнуть с моста. Ее удалось спасти.
Ученица одной из школ поселка Сарата выпрыгнула из окна класса. Полицейские предполагают, что 12-летнюю жительницу Одесской области могли довести до попытки самоубийства.
Также в Белой Церкви полицейские спасли 20-летнего молодого человека, который хотел покончить жизнь самоубийством. Парень уже держал нож у горла.