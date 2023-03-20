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В Николаевской области в поле подорвался трактор

20 марта 2023 14:54
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Николаевской области в поле взорвался трактор
Водитель и владелец компании живы
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В селе Новопетровка Баштанского района при обработке земли под посев яровых культур на мине подорвалась сельскохозяйственная техника. На момент взрыва на поле были аграрий и тракторист.

Об этом сообщает агрохолдинг Южная аграрно-экспортная компания.

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"Водитель трактора, слава Богу, жив, а фермер Юрий Кормышкин находится в больнице для получения необходимой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

В агрохолдинге отмечают, что с декабря прошлого года предприятие ООО "СП "ПАЭК" с помощью государства занимается разминированием полей. Земельный банк компании составляет 54 тысячи га. Под оккупацией было 29 тысяч га, которые оккупанты заминировали гуще, чем сеется пшеница. С декабря по сегодняшний день уже удалось разминировать 13 тысяч гектаров.

"Аграриям страны, особенно тем, чьи поля были заминированы, еще долго придется подвергаться риску во время работы в поле. Цена продовольственной безопасности страны имеет очень высокую цену", отметили в агрохолдинге.

Напомним, в Николаевской области около 270 тыс. га территории нуждаются в разминировании.

В ГСЧС отмечают, ежедневно в них поступают десятки сообщений от граждан, которые находят предметы, похожие на взрывоопасные. Спасатели еще раз обращаются ко всем с просьбой быть бдительными и осторожными.

Натолкнуться на взрывоопасный предмет можно всюду: в огородах, в лесополосах, в полях, в том числе на полевых дорогах, в парках, даже в подвалах домов.

Там, где ступала нога русского солдата или куда доставали их снаряды, безопасно не будет еще долго. Поэтому всегда смотрите под ноги, выбирайте только безопасные пути, в случае обнаружения подобных находок не пытайтесь самостоятельно передвигать, разминировать, разбирать и т.д. Это может стоить вам жизни или здоровья.

Фото: ZMINA

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