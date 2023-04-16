Более 3000 гектаров разминировано в Николаевской области

Разминирование опасных территорий. Фото: ГСЧС в Николаевской области

В Николаевской области идет разминирование опасных территорий. С начала войны очищено от снарядов и мин более 3000 га.

Об этом сообщает ГСЧС в Николаевской области.

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"Одним из ключевых направлений работы подразделений ГСЧС является разминирование территорий. Сейчас в Николаевском и Баштанском районах работают 20 пиротехнических и 5 медицинских расчетов ГСЧС Украины из разных областей Украины — это 108 сотрудников и 42 единицы техники", — говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Николаевской области уже разминировано более 3000 га и изъято около 14 000 взрывоопасных предметов.

Отметим, что в Николаевской области продолжается приоритетное разминирование земель сельскохозяйственного назначения. В регионе наблюдается увеличение сил и средств обнаружения и обезвреживания опасных предметов.

Напомним, в области планируют к августу текущего года разминировать большую часть земельного фонда, чтобы люди смогли успеть под посев озимых на следующий год.

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 9 областях Украины (Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Черкасская) нуждаются в обследовании и, при необходимости, разминировании (гуманитарном разминировании) более 470 854 га земель с/х назначения. Следовательно, по результатам проведения нетехнического или технического обследования территория, которая нуждается в гуманитарном разминировании, может существенно сократиться.