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На Миколаївщині тракторист підірвався на боєприпасі

11 червня 2023 14:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Миколаївщині тракторист підірвався на боєприпасі
Заміноване поле. Фото: ДСНС в Миколаївській області
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В с. Благодатне Первомайської територіальної громади Миколаївського району, на боєприпасі підірвався тракторист. Чоловіка госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє ДСНС в Миколаївській області.

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Напередодні у селі Благодатне Первомайської територіальної громади Миколаївського району, на боєприпасі підірвався тракторист. В результаті вибуху чоловік 1969 р.н. отримав травми різного ступеню важності. Постраждалого госпіталізували до лікувального закладу.

"Шановні громадяни! Ми часто говоримо про те, що мінна небезпека у деокупованих населених пунктах та там, де точились бої, дуже висока. Окупанти не шкодували боєприпасів і засипали наш край великої кількістю різноманітних снарядів, які сьогодні лежать у нашій землі та можуть завдати шкоди людям. Будьте обачними та бережіть своє життя",— наголосили в ДСНС.

Зазначимо, в Миколаївській області планують до серпня поточного року  розмінувати більшу частину земельного фонду, щоб люди змогли встигнути під посів озимих на наступний рік.

За попередніми оцінками Мінагрополітики, в 9 областях України (Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Черкаська) потребують обстеження та, за необхідності, розмінування (гуманітарного розмінування) понад 470 854 га земель с/г призначення. Відтак, за результатами проведення нетехнічного чи технічного обстеження територія, що потребує гуманітарного розмінування, може суттєво скоротитися.

Нагадаємо, до берегів Одеської області, після підриву Каховської ГЕС, вже почало приносити міни. Їх виявляють місцеві мешканці.

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