В Николаевской области тракторист взорвался на боеприпасе

Заминированное поле. Фото: ГСЧС в Николаевской области

В с. Благодатное Первомайской территориальной общины Николаевского района на боеприпасе взорвался тракторист. Мужчину госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает ГСЧС в Николаевской области.

Читайте также:

Накануне в селе Благодатное Первомайской территориальной громады Николаевского района на боеприпасе взорвался тракторист. В результате взрыва мужчина 1969 г.р. получил травмы разной степени. Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение.

"Уважаемые граждане! Мы часто говорим о том, что минная опасность в деоккупированных населенных пунктах и там, где шли бои, очень высока. Оккупанты не жалели боеприпасов и засыпали наш край большим количеством разнообразных снарядов, которые сегодня лежат в нашей земле и могут нанести вред людям. Будьте осторожны и берегите свою жизнь", — подчеркнули в ГСЧС.

Отметим, в Николаевской области планируют к августу текущего года разминировать большую часть земельного фонда, чтобы люди смогли успеть под посев озимых на следующий год.

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 9 областях Украины (Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Черкасская) нуждаются в обследовании и, при необходимости, разминировании (гуманитарном разминировании) более 470 854 га земель с/х назначения. Следовательно, по результатам проведения нетехнического или технического обследования территория, нуждающаяся в гуманитарном разминировании, может существенно сократиться.

Напомним, к берегам Одесской области после подрыва Каховской ГЭС уже начало приносить мины. Их обнаруживают местные жители.