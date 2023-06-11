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В Николаевской области тракторист подорвался на боеприпасе

11 июня 2023 14:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Николаевской области тракторист взорвался на боеприпасе
Заминированное поле. Фото: ГСЧС в Николаевской области
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В с. Благодатное Первомайской территориальной общины Николаевского района на боеприпасе взорвался тракторист. Мужчину госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает ГСЧС в Николаевской области.

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Накануне в селе Благодатное Первомайской территориальной громады Николаевского района на боеприпасе взорвался тракторист. В результате взрыва мужчина 1969 г.р. получил травмы разной степени. Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение.

"Уважаемые граждане! Мы часто говорим о том, что минная опасность в деоккупированных населенных пунктах и там, где шли бои, очень высока. Оккупанты не жалели боеприпасов и засыпали наш край большим количеством разнообразных снарядов, которые сегодня лежат в нашей земле и могут нанести вред людям. Будьте осторожны и берегите свою жизнь", — подчеркнули в ГСЧС.

Отметим, в Николаевской области планируют к августу текущего года разминировать большую часть земельного фонда, чтобы люди смогли успеть под посев озимых на следующий год.

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 9 областях Украины (Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Черкасская) нуждаются в обследовании и, при необходимости, разминировании (гуманитарном разминировании) более 470 854 га земель с/х назначения. Следовательно, по результатам проведения нетехнического или технического обследования территория, нуждающаяся в гуманитарном разминировании, может существенно сократиться.

Напомним, к берегам Одесской области после подрыва Каховской ГЭС уже начало приносить мины. Их обнаруживают местные жители.

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