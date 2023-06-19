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В Николаевской области разминировали еще 1500 га пахотных земель

19 июня 2023 14:03
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Николаевской области разминировали еще 1500 га пахотных земель
Работа сапера. Фото: ГСЧС в Николаевской области
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Специалисты команды "Нибулон" на территории Снигиревской общины проверили 1500 га пахотных земель на наличие взрывчатых предметов. После согласования Центра противоминной деятельности Минобороны Украины, эти территории разблокируют для хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает компания "Нибулон".

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Гуманитарное разминирование земель

Очистка территорий от взрывных предметов позволит местным жителям вернуть рабочие места и кормить свои семьи, параллельно восстанавливая разрушенные оккупантами дома и постепенно возвращаясь к мирной жизни.

"Пока время разминирования "Снегиревского" филиала, другие же потенциально загрязненные территории расположены в зоне боевых действий или в непосредственной близости к ней. Это делает невозможным гуманитарное разминирование до момента освобождения этих территорий и окончания обстрелов", — говорится в сообщении.

Проблемы разминирования

Еще одна проблема состоит в том, что гуманитарное разминирование согласно законодательству ведется на расстоянии 20 км от линии фронта. Это пока ограничивает нибулоновских саперов в площадях разминирования.

"Часть наших полей на Снегиревщине расположена неподалеку от прежних позиций оккупантов, поэтому следует быть критически внимательными при обследовании территорий",— рассказали в компании.

Отметим, в Николаевской области наращиваются темпы разминирования. Команда специалистов-саперов, как государственных, так и частных, обследуют украинские поля с самого утра и до поздней ночи.

Напомним, в с. Благодатное Первомайской территориальной громаде Николаевского района на боеприпасе взорвался тракторист. Мужчину госпитализировали в больницу.

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