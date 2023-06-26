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На Миколаївщині додатково відкрили точки видачі очищеної води

26 червня 2023 11:30
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Беженар Тетяна
журналіст
На Миколаївщині додатково відкрили точки видачі очищеної води
Подача води в Миколаєві. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Миколаєві відновили роботу деякі точки видачі питної води. Відсьогодні додатково запрацювали дев'ять об’єктів. 

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

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Точки видачі безплатної очищеної води

Відновлено роботу низки точок видачі безплатної очищеної води на базі "Миколаївоблтеплоенерго". Відсьогодні працюють точки, що розташовані за такими адресами: 

  • просп. Центральний, 21-к; 
  • вул. Потьомкінська, 131-в; 
  • вул. 11 Повздовжня, 31-а; 
  • вул. Китобоїв, 7-а; 
  • вул. Космонавтів, 80-д; 
  • вул. Космонавтів, 132-д; 
  • просп. Центральний, 141-б; 
  • пров.Полярний 2-к; 
  • просп. Центральний, 267-б. 

Інформація щодо функціонування точок видачі безплатної очищеної води на базі "Миколаївоблтеплоенерго" за посиланням.

Відсутність водопостачання в Миколаєві

Протягом 26 червня орієнтовно до 20:00 в Миколаєві припинено подачу води в будинки, що розташовані в мікрорайоні Соляні. Причина — аварія на водопровідній мережі.

Нагадаємо, станом на 25 червня 2023 року, за результатами проведених досліджень води поверхневих водойм, холерного вібріона не виділено. Втім показник "лактозопозитивна кишкова паличка" перевищує допустиму норму.

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