На Миколаївщині додатково відкрили точки видачі очищеної води
В Миколаєві відновили роботу деякі точки видачі питної води. Відсьогодні додатково запрацювали дев'ять об’єктів.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Точки видачі безплатної очищеної води
Відновлено роботу низки точок видачі безплатної очищеної води на базі "Миколаївоблтеплоенерго". Відсьогодні працюють точки, що розташовані за такими адресами:
- просп. Центральний, 21-к;
- вул. Потьомкінська, 131-в;
- вул. 11 Повздовжня, 31-а;
- вул. Китобоїв, 7-а;
- вул. Космонавтів, 80-д;
- вул. Космонавтів, 132-д;
- просп. Центральний, 141-б;
- пров.Полярний 2-к;
- просп. Центральний, 267-б.
Інформація щодо функціонування точок видачі безплатної очищеної води на базі "Миколаївоблтеплоенерго" за посиланням.
Відсутність водопостачання в Миколаєві
Протягом 26 червня орієнтовно до 20:00 в Миколаєві припинено подачу води в будинки, що розташовані в мікрорайоні Соляні. Причина — аварія на водопровідній мережі.
Нагадаємо, станом на 25 червня 2023 року, за результатами проведених досліджень води поверхневих водойм, холерного вібріона не виділено. Втім показник "лактозопозитивна кишкова паличка" перевищує допустиму норму.