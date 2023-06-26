На Миколаївщині додатково відкрили точки видачі очищеної води

Подача води в Миколаєві. Фото: Новини.LIVE

В Миколаєві відновили роботу деякі точки видачі питної води. Відсьогодні додатково запрацювали дев'ять об’єктів.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

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Точки видачі безплатної очищеної води

Відновлено роботу низки точок видачі безплатної очищеної води на базі "Миколаївоблтеплоенерго". Відсьогодні працюють точки, що розташовані за такими адресами:

просп. Центральний, 21-к;

вул. Потьомкінська, 131-в;

вул. 11 Повздовжня, 31-а;

вул. Китобоїв, 7-а;

вул. Космонавтів, 80-д;

вул. Космонавтів, 132-д;

просп. Центральний, 141-б;

пров.Полярний 2-к;

просп. Центральний, 267-б.

Інформація щодо функціонування точок видачі безплатної очищеної води на базі "Миколаївоблтеплоенерго" за посиланням.

Відсутність водопостачання в Миколаєві

Протягом 26 червня орієнтовно до 20:00 в Миколаєві припинено подачу води в будинки, що розташовані в мікрорайоні Соляні. Причина — аварія на водопровідній мережі.

Нагадаємо, станом на 25 червня 2023 року, за результатами проведених досліджень води поверхневих водойм, холерного вібріона не виділено. Втім показник "лактозопозитивна кишкова паличка" перевищує допустиму норму.