В Николаевской области дополнительно открыли точки выдачи очищенной воды

Подача воды в Николаеве. Фото: Новини.LIVE

В Николаеве возобновили работу некоторые точки выдачи питьевой воды. С сегодняшнего дня дополнительно заработали 9 объектов.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

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Точки выдачи бесплатной очищенной воды

Возобновлена работа ряда точек выдачи бесплатной очищенной воды на базе "Николаевоблтеплоэнерго". С сегодняшнего дня работают точки, расположенные по следующим адресам:

просп. Центральный, 21-к;

ул. Потемкинская, 131;

ул. 11 Продольная, 31-я;

ул. Китобоев, 7-я;

ул. Космонавтов, 80-д;

ул. Космонавтов, 132-д;

просп. Центральный, 141-б;

пер. Полярный 2-к;

просп. Центральный, 267-б.

Информация о функционировании точек выдачи бесплатной очищенной воды на базе "Николаевоблтеплоэнерго" по ссылке.

Отсутствие водоснабжения в Николаеве

В 26 июня, ориентировочно до 20:00, в Николаеве прекращена подача воды в дома, расположенные в микрорайоне Соляные. Причина — авария на водопроводной сети.

Напомним, по состоянию на 25 июня 2023 года, по результатам проведенных исследований воды поверхностных водоемов, холерный вибрион не выделен. Впрочем, показатель лактозопозитивная кишечная палочка превышает допустимую норму.