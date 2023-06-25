На Миколаївщині у водоймах виявлено кишкову паличку

Водойма в Миколаївській області. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України

Станом на 25 червня 2023, за результатами проведених досліджень води поверхневих водойм, холерного вібріона не виділено. Втім показник лактозопозитивна кишкова паличка перевищує допустиму норму.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

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Результати досліджень

За мікробіологічними показниками — лактозопозитивна кишкова паличка (при допустимому рівні 5000 од.) становить:

р. Інгулець м. Снігурівка — 6200;

Бузький лиман м. Миколаїв — 24000;

р. Інгул м. Миколаїв — 24000;

Дніпро-Бузький лиман — 24000 та 240 000;

Санітарно-хімічні показники у водоймах

Санітарно-хімічні показники у р. Інгулець не відповідали нормативам сухий залишок, залізо, хлориди, сульфати, у р. Інгул — сухий залишок, хлориди, сульфати, у Дніпро-Бузькому лимані — аміак, у Бузькому лимані — залізо та водневий показник.

Нафтопродукти та пестициди у відібраних на дослідження пробах відсутні.

Заборона на купання та вилов риби

Нагадуємо, що відповідно до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків НС техногенного характеру регіонального рівня, пов'язаної з підривом Російською Федерацією греблі Каховської ГЕС, заборонено:⠀

купання в Чорному морі, Бузькому та Дніпро-Бузькому лиманах, річках Інгулець, Інгул, та Південний Буг нижче м. Нова Одеса;

любительський та промисловий вилов водних біоресурсів в Чорному морі, Бузькому та Дніпро-Бузькому лимані, річках Інгулець, Інгул та Південний Буг нижче м. Нова Одеса;

реалізацію водних біоресурсів без документів походження та/або виловлених з вищезазначених водних об'єктів.

Як вберегтися від кишкових інфекцій

З метою недопущення виникнення гострих кишкових інфекцій, ДУ "Миколаївський ОЦКПХ МОЗ" рекомендує:

не вживати воду в питних цілях

не купатися у відкритих водоймах

не вживати річкову рибу (у т.ч. в’ялену, слабосолону, копчену) та водні біоресурси

дотримуватися правил особистої гігієни

обробляти руки антисептичними засобами

"У разі виникнення симптомів гострої кишкової хвороби (пронос, біль у животі, підвищення температури) терміново звертайтеся за медичною допомогою до сімейного лікаря", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за результатами моніторингу води в Одесі, питна — відповідає нормам, морська — заражена яйцями аскариди собак та кішок.