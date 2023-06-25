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На Николаевщине в водоемах обнаружена кишечная палочка

25 июня 2023 15:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
На Николаевщине в водоемах обнаружена кишечная палочка
Водоем в Николаевской области. Фото: Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

По состоянию на 25 июня 2023 года, по результатам проведенных исследований воды поверхностных водоемов, холерный вибрион не выделен. Впрочем, показатель лактозопозитивная кишечная палочка превышает допустимую норму.

Об этом сообщает Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

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Результаты исследований

По микробиологическим показателям — лактозопозитивная кишечная палочка (при допустимом уровне 5000 ед.) составляет:

  • р. Ингулец г. Снигиревка — 6200;
  • Бугский лиман г. Николаев — 24000;
  • р. Ингул г. Николаев — 24000;
  • Днепро-Бугский лиман — 24000 и 240 000;

Санитарно-химические показатели в водоемах

Санитарно-химические показатели в р. Ингулец не соответствовали нормативам сухой остаток, железо, хлориды, сульфаты, в р. Ингул — сухой остаток, хлориды, сульфаты, в Днепро-Бугском лимане — аммиак, в Бугском лимане — железо и водородный показатель.

Нефтепродукты и пестициды в отобранных для исследования пробах отсутствуют.

Запрет на купание и лов рыбы

Напоминаем, что в соответствии с распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий ЧС техногенного характера регионального уровня, связанной с подрывом Российской Федерацией плотины Каховской ГЭС, запрещено:⠀

  • купание в Черном море, Бугском и Днепро-Бугском лиманах, реках Ингулец, Ингул и Южный Буг ниже г. Новая Одесса;
  • любительский и промышленный отлов водных биоресурсов в Черном море, Бугском и Днепро-Бугском лимане, реках Ингулец, Ингул и Южный Буг ниже г. Новая Одесса;
  • реализацию водных биоресурсов без документов происхождения и/или выловленных из вышеперечисленных водных объектов.

Как уберечься от кишечных инфекций

В целях недопущения возникновения острых кишечных инфекций, ГУ "Николаевский ОЦКПХ МЗ" рекомендует:

  • не употреблять воду в питьевых целях
  • не купаться в открытых водоемах
  • не употреблять речную рыбу (в т.ч. вяленую, слабосоленую, копченую) и водные биоресурсы
  • соблюдать правила личной гигиены
  • обрабатывать руки антисептическими средствами

"В случае возникновения симптомов острой кишечной болезни (понос, боль в животе, повышение температуры) срочно обращайтесь за медицинской помощью к семейному врачу", — говорится в сообщении.

Напомним, по результатам мониторинга воды в Одессе, питьевая — соответствует нормам, морская — заражена яйцами аскариды собак и кошек.

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