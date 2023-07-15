У Миколаєві будують перше судно для розмінування

Фахівці розміновують море. Фото: УНІАН

У Миколаївській області розпочалося будівництво першого судна, яке має розміновувати акваторію регіону. За планом катер має досліджувати внутрішні водні шляхи.

Про це повідомили у компанії "Нібулон".

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У підприємстві зазначають, що від початку війни флот Миколаєва заблокований. Це 110 суден під різними прапорами. Для відновлення експорту українського зерна та підтримки аграрної галузі України вкрай важливо розв'язати питання щодо розблокування флоту та його передислокації на Дунай.

"Миколаївський порт повністю заблокований. РФ не дозволяє Україні відкрити його для торгівлі зерном. Я закликаю світ, ЄС і країни НАТО не дозволити Росії шантажувати та підривати продовольчу безпеку світу. Допоможіть відкрити цей порт", — наголосив консул України в Королівстві Нідерланди Карел Бургер Дірвен під час візиту на підприємство.

Зазначимо, наразі заміновано 16 тисяч квадратних кілометрів акваторії Чорного моря. Для його розмінування потрібні спеціальні катери — їх використовуватимуть водолазні групи, що знешкоджують міни. Саме тому у планах — випуск 15 кораблів для розмінування. Але для того, щоб їх виготовити, потрібна допомога закордонних партнерів та держави.

Нагадаємо, раніше фахівці команди "Нібулон" на території Снігурівської громади перевірили 1500 га орних земель на наявність вибухових предметів. Після погодження від Центру протимінної діяльності Міноборони України ці території розблокують для господарської діяльності.