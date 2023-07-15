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В Николаевской области строят первое судно для разминирования акватории

15 июля 2023 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Николаеве строят первое судно для разминирования
Специалисты разминируют море. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаевской области началось строительство первого судна, которое должно разминировать акваторию региона. По плану катер должен исследовать внутренние водные пути.

Об этом сообщили в компании "Нибулон".

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В предприятии отмечают, что с начала войны флот Николаева заблокирован. Это 110 судов под разными флагами. Для возобновления экспорта украинского зерна и поддержки аграрной отрасли Украины крайне важно решить вопрос разблокирования флота и его передислокации на Дунай.

"Николаевский порт полностью заблокирован. РФ не разрешает Украине открыть его для торговли зерном. Я призываю мир, ЕС и страны НАТО не разрешить России шантажировать и подрывать продовольственную безопасность мира. Помогите открыть этот порт", — подчеркнул консул Украины в Королевстве Нидерланды Карел Бургер Дирвен во время визита на предприятие.

Отметим, в настоящее время заминировано 16 тысяч квадратных километров акватории Черного моря. Для его разминирования требуются специальные катера — их будут использовать водолазные группы, обезвреживающие мины. Именно поэтому в планах выпуск 15 кораблей для разминирования. Но для того чтобы их изготовить, нужна помощь зарубежных партнеров и государства.

Напомним, ранее специалисты команды "Нибулон" на территории Снигиревской общины проверили 1500 га пахотных земель на наличие взрывных предметов. После согласования Центра противоминной деятельности Минобороны Украины эти территории разблокируют для хозяйственной деятельности.

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