ВМС знищили понад 100 якірних мін в Чорному морі

Якірна міна. Фото: google

Від початку повномасштабної війни ВМС України знищили понад 100 морських якірних мін на узбережжі. Ці міни, які датуються кількома десятиліттями, виявилися дуже нестабільними, що ускладнює процес їх розмінування Чорного моря.

Про це на брифінгу розповів речник Військово-Морських Сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За словами офіцера, розмінування буде можливим тільки після припинення воєнних дій як на суші, так і на морі. Плетенчук також зазначив, що багато протидесантних мін та річних якірних мін потрапило до моря через підрив дамби Каховської ГЕС.

Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил України ЗСУ. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

"Роботи буде ще дуже багато, на роки, Тому що росіяни використовують морські якірні міни 70-80-х років виробництва, вони дуже нестабільні. Крім того, через підрив дамби Каховської ГЕС в море потрапило багато протидесантних мін та річних якірних мін", — додав офіцер.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Братчук, великою дніпровською водою було змито практично першу лінію оборони ворога. Росіяни дуже активно мінували лівий берег, активно мінували воду, зокрема якірно-маячковими мінами та іншими боєприпасами. І зараз ці боєприпаси детонують на воді й на Дніпрі, і в морі.

Зазначимо, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), майже 13,5 тис. кв. км акваторій морів та внутрішніх вод країни потребують розмінування. З цієї загальної площі, 7,3 кв. км знаходяться на вже деокупованих територіях.