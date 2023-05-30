Чорне море розміновують завдяки сучасним надводним дронам

Сергій Рева на брифінгу. Фото: Military Media Center

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), майже 13,5 тис. кв. км акваторій морів та внутрішніх вод країни потребують розмінування. З цієї загальної площі, 7,3 кв. км знаходяться на вже деокупованих територіях.

Про це повідомив на брифінгу у Military Media Center начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування Державної служби України з надзвичайних ситуацій полковник Сергій Рева.

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За словами полковника Реви, розмінуванню підлягають акваторії річок, водойм, водосховищ, а також простори Чорного та Азовського морів та інших водних територій. На сьогодні, водолази-сапери ДСНС провели обстеження понад 3,2 тис. га водних об'єктів та вилучили близько 1,4 тис. вибухонебезпечних предметів, що знаходилися у небезпеці.

У складі ДСНС вже функціонує 22 підрозділи, що займаються розмінуванням, а для підвищення ефективності їх роботи використовується передове обладнання, включаючи надводні та підводні дрони Sonobot та Chaisin.

Нагадаємо, після деокупації територій в Україні планують проведення аудиту води та землі на предмет наявності вибухонебезпечних предметів. Королівство Данія допомагатиме розмінувати території.

Тим часом в Миколаївській області триває розмінування небезпечних територій. З початку війни очищено від снарядів та мін понад 3000 га.