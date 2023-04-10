Данія допоможе Україні розмінувати території

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Новини.LIVE

Після деокупації територій в Україні планують проведення аудиту води та землі на предмет наявності вибухонебезпечних предметів. Королівство Данія допомагатиме розмінувати території.

Про це під час брифінгу повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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За його словами, в рамках співробітництва та підтримки Данії, Україна може отримати роботів, які занурюються у воду, знаходять міни та передають їх місцеперебування. Корисним буде також і обладнання, яке допоможе розміновувати території.

"Досвід Данії буде нам корисним під час очищення землі від небезпечних предметів. За попередніми підрахунками нам необхідно близько 5000 саперів та інших спеціалістів. До речі, Хорватія досі не розмінована повністю. Якщо йти їх шляхом, то нам щонайменше треба буде 30 років для повного знешкодження мін. Але дрони та сучасні технології допоможуть прискорити цей процес", — зазначив Олексій Резніков.

Нагадаємо, з перших днів війни Данія допомагає Україні в боротьбі проти росії. Для цього було створено спеціальний фонд, гроші із якого йдуть на закупівлю озброєння для української армії.