Одесити чули два вибухи: в чому причина

Чіпати підозрілі предмети заборонено

Сьогодні, 6 квітня, на Одещині піротехніки ДСНС знищать боєприпаси часів Другої світової. Їх знайшли в Одеському районі.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

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Два випадки виявлення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни:

Одеський район, Великодальницька територіальна громада, за межами села Розселенець, 1 артснаряд калібром 76 мм;

Одеський район, Усатівська територіальна громада, село Латівка, вулиця Кооперативна, 1 артснаряд калібром 76 мм.

Вибухонебезпечні предмети

Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.

Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.

Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.

Якщо ви помітили підозрілий вибухонебезпечний предмет, то негайно повідомте про це місцеву службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) або викличте поліцію за номером 102. Не наближайтеся до підозрілого предмета та не доторкайтеся до нього, щоб уникнути травм та можливого вибуху.

У разі виявлення підозрілого предмета важливо зберегти спокій та не розголошувати інформацію про це, щоб уникнути паніки та хаосу. Також необхідно відключити всі електроприлади від мережі живлення та уникати використання будь-яких пристроїв, які можуть стати джерелом запалення, таких як запальники або сірники.

При прибутті на місце спеціалісти ДСНС проведуть роботи з забезпечення безпеки, виведення людей з небезпечної зони та визначення подальших заходів. Дотримуйтесь інструкцій рятувальників та необхідних заходів безпеки, щоб уникнути травм та негативних наслідків.

Зазначимо через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Їх може зірвати з якорів та прибити до берега, а також вони можуть дрейфувати вздовж узбережжя й неконтрольовано здетонувати.