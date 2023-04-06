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Дощовики та парасольки знадобляться: якою буде погода в Одеській області сьогодні

6 квітня 2023 06:30
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Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 6 квітня
Детальний прогноз погоди
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Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 6 квітня, слід очікувати дощ. Крім того, синоптики попереджають про поривчастий вітер. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно. Вночі помірні опади, вдень невеликий дощ.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 7-9°С тепла.
  • Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 91%.

Прогноз погоди по Одеській області

  • Хмарно. Вночі помірні опади, вдень невеликий дощ.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 6-11°С тепла.
  • На автошляхах області видимість добра.

Погода в Україні

В Україну насувається циклон Norbert, який зумовить холодну погоду. Ще понад тиждень тепла чекати не варто. В яких областях буде найхолодніше читайте в матеріалі

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