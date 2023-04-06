Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 6 квітня

Дощовики та парасольки знадобляться: якою буде погода в Одеській області сьогодні
6 квітня 2023 06:30
Детальний прогноз погоди
Сьогодні, 6 квітня, слід очікувати дощ. Крім того, синоптики попереджають про поривчастий вітер.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно. Вночі помірні опади, вдень невеликий дощ.
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 7-9°С тепла.
- Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 91%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Хмарно. Вночі помірні опади, вдень невеликий дощ.
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 6-11°С тепла.
- На автошляхах області видимість добра.
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