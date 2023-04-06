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Дождевики и зонтики понадобятся: какой будет погода в Одесской области сегодня

6 апреля 2023 06:30
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Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 6 апреля.
Подробный прогноз погоды
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 6 апреля, ожидается дождь. Кроме того, синоптики предупреждают о порывистом ветре.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно. Ночью, днем небольшой дождь.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 2-4°С тепла, днем 7-9°С тепла.
  • Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 91%.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно. Ночью, днем небольшой дождь.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 1-6°С тепла, днем 6-11°С тепла.
  • На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Украине

В Украину надвигается циклон Norbert, который обусловит холодную погоду. Еще больше недели тепла ждать не стоит. В каких областях будет холоднее всего читайте в материале.

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