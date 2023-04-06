Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 6 апреля.

Дождевики и зонтики понадобятся: какой будет погода в Одесской области сегодня
6 апреля 2023 06:30
Подробный прогноз погоды
Сегодня, 6 апреля, ожидается дождь. Кроме того, синоптики предупреждают о порывистом ветре.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно. Ночью, днем небольшой дождь.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 2-4°С тепла, днем 7-9°С тепла.
- Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 91%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно. Ночью, днем небольшой дождь.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 1-6°С тепла, днем 6-11°С тепла.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
В Украину надвигается циклон Norbert, который обусловит холодную погоду. Еще больше недели тепла ждать не стоит. В каких областях будет холоднее всего читайте в материале.