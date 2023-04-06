Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 6 апреля.

Подробный прогноз погоды

Сегодня, 6 апреля, ожидается дождь. Кроме того, синоптики предупреждают о порывистом ветре.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно. Ночью, днем небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 2-4°С тепла, днем 7-9°С тепла.

Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 91%.

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно. Ночью, днем небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, днем 6-11°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Украине

В Украину надвигается циклон Norbert, который обусловит холодную погоду. Еще больше недели тепла ждать не стоит. В каких областях будет холоднее всего читайте в материале.