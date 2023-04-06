Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Одесситы слышали два взрыва: в чем причина arrow

Одесситы слышали два взрыва: в чем причина

6 апреля 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Трогать подозрительные предметы запрещено
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 6 апреля, в Одесской области пиротехники ГСЧС уничтожат боеприпасы времен Второй мировой. Их обнаружили в Одесском районе.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Читайте также:

Где нашли боеприпасы

Два случая обнаружения взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны:

  • Одесский район, Великодальницкая территориальная община, за пределами села Расселенец, 1 артснаряд калибром 76 мм;
  • Одесский район, Усатовское территориальное общество, село Латовка, улица Кооперативная, 1 артснаряд калибром 76 мм.

Взрывоопасные предметы

Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов.

Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.

Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

Если вы заметили подозрительный взрывоопасный предмет, немедленно сообщите об этом местной службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) или вызовите полицию по номеру 102. Не приближайтесь к подозрительному предмету и не прикасайтесь к нему во избежание травм и возможного взрыва.

В случае обнаружения подозрительного предмета важно сохранить спокойствие и не разглашать информацию об этом во избежание паники и хаоса. Также необходимо отключить все электроприборы от сети питания и избегать использования любых устройств, которые могут стать источником зажигания, таких как зажигатели или спички.

При прибытии на место специалисты ГСЧС проведут работы по обеспечению безопасности, выводу людей из опасной зоны и определению дальнейших мероприятий. Следуйте инструкциям спасателей и необходимым мерам безопасности, чтобы избежать травм и отрицательных последствий.

Отметим из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Их может сорвать с якорей и прибить к берегу, они могут дрейфовать вдоль побережья и неконтролируемо сдетонировать.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB