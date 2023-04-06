Одесситы слышали два взрыва: в чем причина

Трогать подозрительные предметы запрещено

Сегодня, 6 апреля, в Одесской области пиротехники ГСЧС уничтожат боеприпасы времен Второй мировой. Их обнаружили в Одесском районе.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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Два случая обнаружения взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны:

Одесский район, Великодальницкая территориальная община, за пределами села Расселенец, 1 артснаряд калибром 76 мм;

Одесский район, Усатовское территориальное общество, село Латовка, улица Кооперативная, 1 артснаряд калибром 76 мм.

Взрывоопасные предметы

Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов.

Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.

Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

Если вы заметили подозрительный взрывоопасный предмет, немедленно сообщите об этом местной службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) или вызовите полицию по номеру 102. Не приближайтесь к подозрительному предмету и не прикасайтесь к нему во избежание травм и возможного взрыва.

В случае обнаружения подозрительного предмета важно сохранить спокойствие и не разглашать информацию об этом во избежание паники и хаоса. Также необходимо отключить все электроприборы от сети питания и избегать использования любых устройств, которые могут стать источником зажигания, таких как зажигатели или спички.

При прибытии на место специалисты ГСЧС проведут работы по обеспечению безопасности, выводу людей из опасной зоны и определению дальнейших мероприятий. Следуйте инструкциям спасателей и необходимым мерам безопасности, чтобы избежать травм и отрицательных последствий.

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