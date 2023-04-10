Рєзніков: данські системи "Гарпун" захищають Одесу від ворога

Спільний брифінг міністр оборони України та Данії. Фото: Новини.LIVE

З перших днів війни Данія допомагає Україні в боротьбі проти росії. Для цього було створено спеціальний фонд, гроші із якого йдуть на закупівлю озброєння для української армії.

Про це під час брифінгу в Одесі розказав міністр оборони України Олексій Рєзніков. Повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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За його словами, Данія надійний партнер в економічній, політичній та військових сферах.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков. Фото: Новини.LIVE

"Завдяки спеціальним системам "Гарпун", які належать Данії, сьогодні ефективно працює зернова угода. В результаті українське збіжжя та олію доставляють до тих країн, які цього потребують. Варто пам’ятати, що цього вдалося досягти завдяки звільненню острова Зміїний зброєю Данії",— розказав Олексій Рєзніков.

Крім того, між двома країнами досягнуто домовленостей щодо проведення довгострокових тренінгів та навчанню українських спеціалістів, які б забезпечували безпеку в Чорному та Азовському морях.

Олексій Рєзніков наголосив, що станом на сьогодні Україна залишається найбільш замінованою країною світу.

"Нині проводиться, де це можливо, очищення моря від вибухонебезпечних предметів. До речі, використовується обладнання, яке надала Данія. Ми виносили це питання на обговорення, тому сподіваємося, що допомога у цьому напрямку триватиме й надалі",— повідомив міністр оборони України.

Тим часом виконуючий обов‘язки міністра оборони Королівства Данія Троелс Лунд Поулсен розказав, що в Україні вперше побував у 2004 році та вражений силою та наполегливістю країни у боротьбі проти ворога.

Виконуючий обов‘язки міністра оборони Королівства Данія Троелс Лунд Поулсен. Фото: Новини.LIVE

"Хочу відзначити, що ми тренували українських солдатів і плануємо робити це й надалі. Під час візиту до Одеси у нас була можливість побачити наші системи "Гарпун" в дії. Українські військові змогли переобладнати нашу морську систему під наземну. Головне, щоб це приносило результат", — наголосив виконуючий обов‘язки міністра оборони Королівства Данія Троелс Лунд Поулсен.

За його словами, Данія продовжить і надалі співпрацювати та підтримувати Україну у боротьбі за демократію та свободу.