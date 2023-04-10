Резников: датские системы "Гарпун" защищают Одессу от врага

Общий брифинг. Фото: Новини.LIVE

С первых дней войны Дания помогает Украине в борьбе против россии. Для этого был создан специальный фонд, деньги из которого уходят на закупку вооружения для украинской армии.

Об этом на брифинге в Одессе рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Сообщают журналисты Новини.LIVE.

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По его словам, Дания является надежным партнером в экономической, политической и военных сферах.

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Новини.LIVE

"Благодаря специальным системам "Гарпун", принадлежащим Дании, сегодня эффективно работает зерновое соглашение. В результате украинское зерно и масло доставляют в те страны, которые в этом нуждаются. Стоит помнить, что этого удалось достичь благодаря освобождению острова Змеиного оружием Дании", — рассказал Алексей Резников.

Кроме того, между двумя странами достигнуты договоренности о проведении долгосрочных тренингов и обучении украинских специалистов, которые обеспечивали бы безопасность в Черном и Азовском морях.

Алексей Резников подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день Украина остается наиболее заминированной страной мира.

"В настоящее время проводится, где это возможно, очистка моря от взрывоопасных предметов. Кстати, используется оборудование, которое предоставила Дания. Мы выносили этот вопрос на обсуждение, поэтому надеемся, что помощь в этом направлении будет продолжаться и дальше", — сообщил министр обороны Украины.

Между тем, исполняющий обязанности министра обороны Королевства Дания Троэльс Лунд Поульсен рассказал, что в Украине впервые побывал в 2004 году и поражен силой и настойчивостью страны в борьбе против врага.

Исполняющий обязанности министра обороны Королевства Дания Троэльс Лунд Поульсен. Фото: Новини.LIVE

"Хочу отметить, что мы тренировали украинских солдат и планируем делать это и дальше. Во время визита в Одессу у нас была возможность увидеть наши системы "Гарпун" в действии. Украинские военные смогли переоборудовать нашу морскую систему под наземную. Главное, чтобы это приносило результат", — подчеркнул исполняющий обязанности министра обороны Королевства Дания Троэльс Лунд Поульсен.

По его словам, Дания продолжит и дальше сотрудничать и поддерживать Украину в борьбе за демократию и свободу.