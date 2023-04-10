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Обережно мінна небезпека: в Одеській області на завтра оголошено штормове попередження

10 квітня 2023 15:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Обережно мінна небезпека: в Одеській області на завтра оголошено штормове попередження
"Обережно міни" - табличка на пляжі. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У вівторок в Одесі та області буде вітряно синоптики обіцяють пориви до 20 м/с. У регіоні оголосили штормове попередження.

Про це Новини.LIVE дізналися із сайту Одеської мерії.

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Протягом доби 11 квітня 2023 року по Одесі та області очікуються пориви північно-східного вітру 15-20 м/с.

"У зв'язку з погіршенням погодних умов Одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів", — йдеться у повідомленні.

Через шторм також посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Тому прогулянка в здовж пляжній зоні може бути небезпечною. Цілком імовірним є неконтрольований підрив міни. У разі виявлення вибухових предметів в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102. 

Нагадаємо 6 квітня, на Одещині піротехніки ДСНС знищили боєприпаси часів Другої світової. Їх знайшли в Одеському районі. 

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