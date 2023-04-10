Осторожно минная опасность: в Одесской области на завтра объявлено штормовое предупреждение

"Осторожно мины" - табличка на пляже. Фото: Новини.LIVE

Во вторник в Одессе и области будет ветрено, синоптики обещают порывы до 20 м/с. В регионе объявили штормовое предупреждение.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта Одеской мэрии.

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В течение суток 11 апреля 2023 г. по Одессе и области ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с.

"В связи с ухудшением погодных условий Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", — говорится в сообщении.

Из-за шторма также усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и выброса к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. Поэтому прогулка вдоль пляжной зоны может быть опасной. Вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины. В случае обнаружения взрывчатых предметов ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо сообщать по номеру 102.

Напомним, 6 апреля, в Одесской области пиротехники ГСЧС уничтожили боеприпасы времен Второй мировой. Их обнаружили в Одесском районе.