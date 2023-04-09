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Загроза з моря: одеситів закликають дотримуватись дистанції від узбережжя

9 квітня 2023 11:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одеситів закликають дотримуватись дистанції від узбережжя
Одесити на пляжі Ланжерон. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Через загрозу з моря мешканцям Одеси та області рекомендують дотримуватися дистанції від узбережжя. Мінімальна відстань від води — 200 метрів.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

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В командуванні наголосили, що після штормової погоди, коли потеплішало, море може приносити "неприємні сюрпризи" до узбережжя. Люди повинні бути пильні та пам'ятати про необхідність дотримання дистанції від краю води, хоча б на 200 метрів.

"Не нехтуйте заходами безпеки, пам’ятайте про мінну загрозу і на суходолі, і у прибережній зоні. Після шторму імовірне принесення до берега морських мін. Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо, бо ворог не має нічого святого",— йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за інформацією ОК "Південь" в Чорному морі корабельне угруповання складається з 11 бойових кораблів, кількість ракетоносіїв збільшено вдвічі. Наразі 2 підводних човни із 8 "Калібрами" готові до застосування.

Нагадаємо, армія рф збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі на чергуванні перебувають два ворожі підводні ракетоносії.

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