В Чорному морі відбулась ротація флоту рф: скільки "Калібрів" несуть загрозу

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги

В Чорному морі ворог змінив надводний ракетоносій на підводний, тим самим вдвічі зменшивши потенційний залп "Калібрів". Втім загроза ракетного удару залишається високою

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Все корабельне угруповання з 10 одиниць маневрує в ракетобезпечному для себе районі – між південно-східним узбережжям Криму та Новоросійськом. Загальний залп “Калібрів”, що можуть нести загрозу — 4 ракети.

"На службі зараз підводний ракетоносій, відбулась ротація вчора ввечері. Нагадаю, що “Калібри” - це високоточна зброя, пуск якої саме з підводного ракетоносія виявити складніше для сил протиповітряної оборони. Тому загрозу ракетного удару розцінюємо як високу й попереджаємо, що сигнали повітряної тривоги ігнорувати не можна", — зазначила Наталя Гуменюк.

Як додала речниця ОК "Південь", ворог продовжує вишукувати системи ППО. Саме тому запускаються й безпілотні літальні апарати. Оскільки росіяни намагаються зібрати максимум інформації для більш влучних уражень.

Раніше Наталя Гуменюк зазначала, що слід очікувати на точкові ракетні удари. Запас ракет в окупантів доведений до критичного мінімуму, тож масований обстріл малоймовірний.

Зазначимо, ворог використовує нову тактику на півдні Україні. Не маючи змоги використовувати наземні способи ураження, окупанти активізували свою авіацію та безпілотники, які тепер використовують для атак на українські позиції.

Тим часом увага світових ЗМІ та українців прикута до початку контрнаступу ЗСУ. Цілком ймовірно, що він розпочнеться вже за кілька тижнів, як тільки цьому буде сприяти погода та сухий ґрунт. Чимало аналітиків називають його досить ризикованим, а політики — вирішальним у війні росії проти України. Що відомо про український контрнаступ наразі та яким він може бути — розбиралися Новини.LIVE.