Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В Черном море произошла ротация флота рф: сколько "Калибров" несут угрозу arrow

В Черном море произошла ротация флота рф: сколько "Калибров" несут угрозу

8 апреля 2023 10:38
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море враг сменил надводный ракетоноситель на подводный, тем самым вдвое уменьшив потенциальный залп "Калибров". Впрочем, угроза ракетного удара остается высокой.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте также:

Вся корабельная группировка из 10 единиц маневрирует в ракетобезопасном для себя районе — между юго-восточным побережьем Крыма и Новороссийском. Общий залп "Калибров", которые могут представлять угрозу — 4 ракеты.

"На службе сейчас подводный ракетоноситель, произошла ротация вчера вечером. Напомню, что "Калибры" — это высокоточное оружие, пуск которого именно с подводного ракетоносителя обнаружить сложнее для сил противовоздушной обороны. Поэтому угрозу ракетного удара расцениваем как высокую и предупреждаем, что сигналы воздуха игнорировать нельзя", — отметила Наталья Гуменюк.

Как добавила пресс-секретарь ОК "Юг", враг продолжает выискивать системы ПВО. Именно поэтому запускаются и беспилотные летательные аппараты. Поскольку россияне пытаются собрать максимум информации для более точных поражений.

Ранее Наталья Гуменюк отмечала, что следует ожидать точечных ракетных ударов. Запас ракет у оккупантов доведен до критического минимума, поэтому массированный обстрел маловероятен.

Отметим, что враг использует новую тактику на юге Украины. Не имея возможности использовать наземные способы поражения, оккупанты активизировали свою авиацию и беспилотники, которые теперь используются для атак на украинские позиции.

Тем временем внимание мировых СМИ и украинцев приковано к началу контрнаступления ВСУ. По всей вероятности, он начнется уже через несколько недель, как только этому будет способствовать погода и сухая почва. Многие аналитики называют его достаточно рискованными, а политики — решающим в войне россии против Украины. Что известно об украинском контрнаступлении и каким оно может быть — разбирались Новини.LIVE.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB