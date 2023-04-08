В Черном море произошла ротация флота рф: сколько "Калибров" несут угрозу

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги

В Черном море враг сменил надводный ракетоноситель на подводный, тем самым вдвое уменьшив потенциальный залп "Калибров". Впрочем, угроза ракетного удара остается высокой.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Вся корабельная группировка из 10 единиц маневрирует в ракетобезопасном для себя районе — между юго-восточным побережьем Крыма и Новороссийском. Общий залп "Калибров", которые могут представлять угрозу — 4 ракеты.

"На службе сейчас подводный ракетоноситель, произошла ротация вчера вечером. Напомню, что "Калибры" — это высокоточное оружие, пуск которого именно с подводного ракетоносителя обнаружить сложнее для сил противовоздушной обороны. Поэтому угрозу ракетного удара расцениваем как высокую и предупреждаем, что сигналы воздуха игнорировать нельзя", — отметила Наталья Гуменюк.

Как добавила пресс-секретарь ОК "Юг", враг продолжает выискивать системы ПВО. Именно поэтому запускаются и беспилотные летательные аппараты. Поскольку россияне пытаются собрать максимум информации для более точных поражений.

Ранее Наталья Гуменюк отмечала, что следует ожидать точечных ракетных ударов. Запас ракет у оккупантов доведен до критического минимума, поэтому массированный обстрел маловероятен.

Отметим, что враг использует новую тактику на юге Украины. Не имея возможности использовать наземные способы поражения, оккупанты активизировали свою авиацию и беспилотники, которые теперь используются для атак на украинские позиции.

Тем временем внимание мировых СМИ и украинцев приковано к началу контрнаступления ВСУ. По всей вероятности, он начнется уже через несколько недель, как только этому будет способствовать погода и сухая почва. Многие аналитики называют его достаточно рискованными, а политики — решающим в войне россии против Украины. Что известно об украинском контрнаступлении и каким оно может быть — разбирались Новини.LIVE.