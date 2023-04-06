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"Це ознаки тероризму": окупанти почали використовувати нову тактику проти мирного населення

6 квітня 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Росіяни прив'язують розривні гранати до БпЛА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ворог використовує нову тактику на півдні Україні. Не маючи змоги використовувати наземні способи ураження, окупанти активізували свою авіацію та безпілотники, які тепер використовують для атак на українські позиції.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Зменшивши свою наземну потужність, вони застосовують авіацію та безпілотники які раніше використовувались лише для розвідки. Наразі ж ворог прив’язує до них розривні гранати та намагається бити по скупченню людей, зокрема там, де роздається гуманітарна допомога. Тому ми закликаємо людей не збиратися на відкритих територіях", — зазначила Наталя Гуменюк.   

Речниця ОК "Південь" також додала, що така тактика є ознакою тероризму, оскільки окупанти не мають інших цілей, крім того, щоб налякати та поширювати страх. Разом з тим, вона підкреслила, що українські військові відреагують на нову тактику противника та знайдуть спосіб для її протидії.

"Для них дуже важко наразі розташовувати артилерійські позиції на тих ділянках, над якими ми працюємо з вогневої точки зору, і зачищаючи смугу в 30 км. Ми залишаємо все менше і менше позицій окупантам, звідки вони можуть артилерією, мінометами наносити ураження по правому берегу, хоча вони все ж таки вишукують такі позиції", — розповіла Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, що вночі 4 квітня Одеса зазнала "шахедної" атаки. Для того, щоб оминути сили протиповітряної оборони ворог використав нову тактику. 

Також зазначимо, що в Чорному морі зменшилась кількість кораблів рф. Втім загроза залишається на дуже високому рівні.

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