Під час обстрілу Одещини окупанти використали нову тактику, — Гуменюк

ППО відпрацювали на 80%

Сьогодні вночі Одеса зазнала "шахедної" атаки. Для того, щоб оминути сили протиповітряної оборони ворог використав нову тактику.

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Вони на певний час відмовились використовувати "Шахеди" з півдня, оскільки результативність ППО була настільки високою, що атаки були не виправдані. Цього разу вони використовували дещо нову тактику намагаючись оминути ППО, зокрема спрямували "Шахеди" з східного узбережжя Азовського моря вздовж рельєфних особливостей на досить низькій висоті, для того, щоб вони були максимально непомітними на підходах", — зазначила Наталя Гуменюк.

Як додала речниця ОК "Південь", саме з новою тактикою окупантів було пов’язано те, що повітряна тривога була оголошена вже під час роботи ППО. Одночасно була розпочата й протидія атаці й попередження населення.

Цілями ворога були об’єкти критичної, стратегічної та військової інфраструктури. Влучання в одне з підприємств спричинило досить потужну пожежу.

"Цієї ночі ворог нагадав, що південь залишається його пріоритетом, попри те що він трошки зайнятий на сході. Росіяни намагаються тримати в напруженні й південні регіони", — сказала Наталя Гуменюк.

Нічна атака Одещини

Вночі ворог атакував південь країни дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Силами протиповітряної оборони знищено 14 з 17 дронів. 13 дронів-камікадзе збили над Одещиною, а один над Миколаївщиною.

Обстріли Одещини

Нагадаємо, ввечері 23 березня по Одещині було спрямовано дві авіаційні керовані ракети типу Х-59. Втім, сили ППО очікували такої атаки та були в постійні бойовій готовності.

Також 21 березня, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, росіяни завдали удар по одному з районів Одеси. Ракета влучила в будівлю монастиря. Обстріл Одеси — це так звана помста за "бавовну" у Джанкої. Кадри наслідків ракетного удару вже в матеріалі.